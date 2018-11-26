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26.11.2018 00:00
Рубрика: Экономика

Такси не вписалось в статистику

Эксперты оценили безопасность таксомоторных перевозок
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7728 (265)
Поездки на такси оказались гораздо безопаснее поездок на личном автомобиле, следует из расчетов Аналитического центра при правительстве РФ. Хотя, конечно, такси попадают в аварии чаще, чем условный средний частный автомобиль.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

В своем исследовании на базе доступной статистики эксперты подсчитали, что при пересчете на один километр поездки вероятность попасть в ДТП в такси в 2,6 раза ниже, чем при передвижении на личном автомобиле, а смертельные ДТП с участием такси при таком подходе происходят и вовсе почти в пять раз реже, чем с участием личных автомобилей.

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Между тем считается, что такси становится все более опасным видом транспорта. Так, по данным властей Москвы, 10 процентов ДТП происходит с участием таксистов, и это при том что ГИБДД не всегда фиксирует, что одним из участников аварии была машина такси. В других регионах статистика хромает еще больше, считает руководитель Центра компетенции Международного евразийского форума такси (МЕФТ) Станислав Швагерус: не при всяком ДТП водитель показывает, что у него есть разрешение на извоз, а подразделения ГИБДД не могут проверить, есть ли машина в списках такси.

Из 85 региональных реестров разрешений на извоз 8 ведутся в формате немашиночитаемых pdf: чтобы проверить, есть ли приехавшая к вам машина в реестре, нужно пролистать страницы вручную, отмечает Швагерус. Агрегаторы такси также не могут автоматически сверить, актуальны ли разрешения у таксистов, "подписанных" на их услуги. В реестрах Смоленской области и Забайкальского края отсутствуют госзнаки автомобилей, добавил Швагерус, там еще сложнее учесть аварии такси.

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Точно так же нельзя подсчитать, сколько именно машин работают в режиме такси. В реестре МЕФТ (публичная автоматизированная информационная система "ТАКСИ") учтены 1,24 миллиона выданных разрешений на работу такси, действующих - 479 тысяч. Как видно, многие водители получают лицензии, чтобы получить доступ к агрегаторам такси, а потом их сдают, переходя опять в серый сектор. Он составляет от половины до двух третей рынка, и эти машины тоже не попадают в статистику по ДТП с участием такси, полагает Швагерус. "Но именно в этом сером сегменте, который также выполняет заказы через различные агрегаты, высока аварийность, - считает он. - Получается, статистика аварий с такси занижена в разы и общая картина аварийности скрыта".

В мегаполисах значительная доля водителей такси - с иностранными правами, чтобы проверить их, надо делать запрос через МИД в ту страну, где они были выданы. В то же время в интернете можно за 19 тысяч рублей получить водительское удостоверение любой страны СНГ, отмечает Швагерус.

Экономика Транспорт Общественный транспорт
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