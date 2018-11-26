Эстафета "Пламя мира" к II Европейским играм пройдет по областям Беларуси

Особый национальный колорит приобретет традиция эстафеты Олимпийского огня в Беларуси. По замыслу организаторов, органичной частью подготовки к II Европейским играм, которые республика примет в июне 2019 года, станет эстафета "Пламя мира". Об этом сегодня на совещании, посвященном проведению эстафеты в Гродненской области, сообщил начальник управления церемоний и культурной программы дирекции II Европейских игр Сергей Хомич, передает БЕЛТА.

Марафон отправится по городам и весям 12 мая из Бреста. Его маршрут будет максимально приближен к самым знаковым объектам и местам регионов РБ. В каждой из шести областей "Пламя мира" пробудет шесть дней. А старт региональных этапов решено сопровождать торжественными концертами.

Правда, пока макет факела, который предстоит пронести за 50 дней, находится на финальной доработке. Его презентация намечена на январь будущего года. А стартует спортивная акция 3 мая 2019 года в Риме. Там будет зажжено пламя II Европейских игр, презентован символ акции - оливковое дерево. По пути в Беларусь запланирована акция по поднятию "Пламени мира" на гору Монблан.

Важно, чтобы "Европейские игры максимально пришли в регионы, чтобы как можно больше людей почувствовали себя причастными к этому масштабному международному событию. В эстафете примут участие 450 факелоносцев - известные люди в спорте, культуре, науке, общественные деятели. Конечно, будем стремиться, чтобы в этой роли выступали известные уроженцы или жители той или иной области Беларуси", - отметил Сергей Хомич.

Еще одной немаловажной задачей эстафеты он назвал демонстрацию областей РБ с точки зрения их туристической привлекательности. В Гродненской области, например, на пути эстафеты будут замки в Гродно, Лиде, Новогрудке и Мире. Посетит факел "Пламени мира" и знаменитый Августовский канал.

Доставят факел Европейских игр в Беларусь наземным транспортом. Вместе с национальными олимпийскими комитетами тех стран, через которые проляжет маршрут, будут проводиться торжественные мероприятия. 11 мая эстафета прибудет в Беларусь, а финальным ее аккордом станет вынос пламени на церемонию открытия II Европейских игр в Минске 21 июня 2019 года.