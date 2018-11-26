Федор Бондарчук снимет фильм про девушку-амфибию

Кинокомпании Аrt Pictures Studio, "Водород" ("Притяжение", "Лед") и Национальная Медиа Группа объявили о том, что начали работу над проектом "Человек-амфибия" по мотивам одноименного романа Александра Беляева. Режиссером новой фантастической картины станет Федор Бондарчук. Среди его работ - всем известные "Притяжение”, "Сталинград", "9 рота".

Действие фильма разворачивается в Санкт-Петербурге начала XX столетия. В аннотации сказано, что "зрителей ожидает совершенно неожиданное новое прочтение знаменитой истории любви: женское исполнение роли амфибии, масштабные подводные съемки, беспрецедентная компьютерная графика от студии Main Road Post ("Притяжение”, "Сталинград", "Легенда о Коловрате")". Съемки картины в Санкт-Петербурге запланированы на осень 2019 года (к этому времени уже, видимо, должна завершиться работа над "Притяжением-2"), релиз ожидается в 2020 году.

Автор сценария картины - Олег Маловичко. Продюсеры: Федор Бондарчук, Дмитрий Рудовский, Михаил Врубель, Александр Андрющенко. Имена исполнителей главных ролей пока не называются по одной простой причине - кастинг еще не проводился. Также не определились и с оператором. Будут ли отступления от текста романа Александра Беляева, можно лишь догадываться, учитывая, что анонсировано, что амфибия - девушка.

Про содержание фильма коротко сообщают: "Санкт-Петербург, 1900 год. Между наземным и подводным миром идет война: по ночам Морской Дьявол нападает на корабли в Финском заливе, а изобретатель и промышленник Максим Найденов ведет охоту на полумифического монстра. Поиски сводят Максима с загадочной Галой, девушкой с побережья, но герой пока не знает, что его возлюбленная не та, кем кажется на первый взгляд, и в этой битве она может быть не на его стороне..."