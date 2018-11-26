ФСБ обнародовала видео с показаниями украинских моряков и сотрудника СБУ

Украинские корабли сознательно игнорировали все обращения российских пограничников по радиосвязи о нарушении госграницы РФ. При этом на кораблях находились штатные сотрудники военной контрразведки СБУ, которые получали прямые указания из Киева. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Кроме того ЦОС ФСБ обнародовал оперативное видео с показаниями украинских моряков и сотрудника СБУ. Так, оперуполномоченный 7 управления Главного управления военной контрразведки СБУ, старший лейтенант Андрей Драч, который находился на катере "Никополь", рассказал, что их два раза предупреждала Береговая охрана ФСБ России. "Первый раз, когда мы вошли в территориальные воды, нам заявили, что мы нарушаем законодательство РФ, и потребовали покинуть территориальные воды", - рассказал Драч.

Второй раз, по его словам, это произошло, когда катера встали на якорную стоянку недалеко от Керчи. "Нас опять предупредили о нарушении госграницы, потребовали покинуть 12-мильную зону и ждать дальнейших решений о нашем прохождении через Керченскую протоку", - сообщил оперуполномоченный СБУ.

В свою очередь комендор-сигнальщик, матрос катера "Никополь" Сергей Цыбизов рассказал, что русские корабли предупреждали об открытии огня. "Мы увидели две зеленые сигнальные ракеты, но продолжали на своем "Никополе" идти дальше", - рассказал матрос.

После этого, по его словам, с ними связались русские корабли и попросили остановиться, иначе будет открыт огонь. "Наш командир принял решение подчиниться. После этого нас сняли с катера", - сообщил Цыбизов.

Показания дал и командир дивизиона судов обеспечения военно-морской базы "Юг" ВМС Украины (войсковая часть А-1728), капитан 3 ранга Владимир Лесовой, который, собственно, и командовал переходом. Он рассказал, что после захода в территориальные воды РФ они визуально наблюдали российские пограничные корабли. "Сознательно не отвечал на запросы по УКВ российских пограничников. Как командир отряда кораблей осознавал провокационность наших действий", признался Лесовой.