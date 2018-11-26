ФСБ: Задержанные украинцы слышали предупреждение пограничников РФ

Сотрудник Службы безопасности Украины Андрей Драч, задержанный российскими пограничниками на катере в Керченском проливе, подтвердил, что экипаж его судна слышал предупреждение о нарушении государственной границы РФ.

"23 ноября получил задачу следовать из Одессы в Мариуполь через Керченскую протоку. Мы зашли в территориальные воды РФ, где нас предупреждала береговая охрана РФ, что мы нарушаем законодательство РФ, - передает ТАСС слова задержанного. - Говорили, чтобы мы покинули воды РФ".

Напомним, инцидент произошел 25 ноября. Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" двигались из Черного моря к Керченскому проливу и нарушили российскую границу. Суда не реагировали на предупреждения кораблей погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России и были задержаны.