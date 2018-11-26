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26.11.2018 20:22
Рубрика: Власть

Судитесь в личном кабинете

Граждане смогут подавать иски через портал госуслуг
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Председатель Совета судей Виктор Момотов сообщил, что граждане смогут подавать иски в суды через портал государственных услуг.
Решить многие вопросы в суде гражданин сможет даже по телефону: через "личный кабинет" на портале. Фото: Depositphotos.com Решить многие вопросы в суде гражданин сможет даже по телефону: через "личный кабинет" на портале. Фото: Depositphotos.com
Решить многие вопросы в суде гражданин сможет даже по телефону: через "личный кабинет" на портале. Фото: Depositphotos.com

"В настоящее время идет работа по подключению судов к Единому порталу государственных услуг, через который граждане смогут максимально оперативно обращаться с исковыми заявлениями, одновременно уплачивая госпошлину", заявил он.

Напомним, что с прошлого года законом предусмотрена возможность направления суду в электронной форме любых процессуальных документов, а также возможность составления судебного акта в виде электронного документа.

Председатель Совета судей особо отметил, что электронное правосудие сегодня динамично развивается, и новые системы позволяют совершать процессуальные действия с помощью интернета в буквальном смысле "не выходя из дома". Еще недавно это казалось фантастикой, но сегодня уже никого не удивляет.

Фото: Никита Митюнин
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"Кроме того, подготовлена законодательная база по переводу всего судебного документооборота в электронную форму: по каждому делу будет сформирован электронный экземпляр, доступ к которому будет открыт сторонам через личный кабинет, рассказал Виктор Момотов. - Это позволит оперативно подавать процессуальные документы и знакомиться с поступившими материалами. Цифровизация правосудия позволит выйти на принципиально новый уровень доступности и оперативности".

По словам экспертов, в идеале подключение судебной системы к порталу государственных услуг позволит решить наболевшую проблему: уведомления граждан о каких-то принятых в их отношении решениях.

"Сообщение председателя Совета судей - отличная новость, и подобную работу необходимо всячески приветствовать и поддерживать", сказал "РГ" адвокат Вячеслав Голенев.

При этом, по его словам, в развитии электронного правосудия желательно активно использовать опыт, наработанный системой "Мой арбитр" арбитражных судов.

Электронная система сможет уведомлять людей, что в их отношении подан судебный иск. Посмотреть документы можно будет прямо из дома

"В частности, там существует система "Электронный страж", когда участник правоотношений может отслеживать не только все процессуальные действия по конкретному делу, но и в целом, является ли он участником каких-то иных разбирательств, поданы ли к нему какие-то иски, - говорит Вячеслав Голенев. - Одна из проблем, что сегодня уведомления часто не доходят до юридических и физических лиц. И участник судебного процесса постфактум, уже на стадии исполнения решения, узнает, что было разбирательство и принято такое-то решение. Лица, использующие "Электронный страж", защищены от подобного рода неприятностей. Но данная система действует только для арбитражных процессов".

Фото: depositphotos.com
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Между тем, по данным Судебного департамента при Верховном суде России, за полгода суды вынесли 5,8 миллиона судебных приказов по гражданским делам. Это ускоренная процедура, действующая по бесспорным, как считается, делам. Заявитель приносит заявление и получает судебный приказ. Например, на взыскание алиментов. Если ответчик возражает, он может оспорить, и приказ автоматически отменяется. Но в том и проблема, что граждане часто не знают, что уже должны по суду. В порядке судебного приказа взыскивают коммунальные платежи и недоимки по налогам.

По данным Судебного департамента, за шесть месяцев суды выдали 1,4 миллиона судебных приказов о взыскании обязательных платежей и санкций, в первую очередь недоимок по налогам с граждан.

По мнению экспертов, подключение судов общей юрисдикции к порталу госуслуг и создание системы личных кабинетов позволит развивать электронные сервисы, существовавшие раньше лишь в арбитражных судах. Важно и то, что люди смогут изучать материалы судебного дела на домашнем компьютере, посетив личный кабинет, и будут видеть все документы, поданные другой стороной.

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