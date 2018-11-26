Илон Маск с 70-процентной вероятностью отправится на Марс

Глава компании SpaceX Илон Маск готов стать одним из тех, кто отправится в будущем на Марс. Вероятность того, что он сам станет одним из переселенцев на красную планету, составляет 70 процентов, заявил он изданию Axios.

Несмотря на сомнения, выражаемые многими экспертами, по его словам, подобный полет может состояться через семь лет. Цена на билет будет "около пары сотен тысяч долларов".

Переселение на другую планету не станет увеселительной прогулкой или спасением для богатых от земных проблем. "Вероятность смерти на Марсе гораздо выше, чем на Земле", - подчеркнул Маск, сравнив планируемое путешествие с экспедицией в Арктику в начале XX века.

На красной планете также будет не до развлечений. "Вы будете работать без остановки, чтобы построить базу", - заявил глава SpaceX. Он также отметил, что возможность возвращения на родную планету также прорабатывается, однако Маск не уверен, что обратное путешествие будет возможно осуществить.

Тем не менее он готов рискнуть и отправиться на Марс. По его словам, многие любят бросать вызов сложностям, подниматься в горы, покорять Эверест, несмотря на то, что существует большой шанс погибнуть при этом.

Напомним, год назад Маск заявил, что компания SpaceX разрабатывает новую многоцелевую ракету. Ее предполагается использовать как для скоростных перелетов из одной точки Земли в другую, так и для полетов на Марс и Луну (на земном спутнике предполагается создать базу). Начало программы колонизации красной планеты запланировано на 2022 год, SpaceX планирует направить туда две грузовые миссии.