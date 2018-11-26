Ипотечных кредитов с начала года выдали на 2,4 трлн рублей

В октябре объем выдачи ипотеки вырос на 40 процентов в сравнении с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные за октябрь ДОМ.РФ.

Надо отметить, что к концу года объем выдачи ипотеки стал расти медленнее. К примеру, в январе он составил 109 процентов к январю 2017 года. В феврале этот показатель был равен 93 процентам. Всю весну ипотека росла на 60 с лишним процентов к прошлогодним значениям. А к осени снизилась до 40 процентов.

В октябре 2018 года выдано кредитов на сумму около 300 млрд рублей. Всего же за 10 месяцев, по предварительной оценке, выдано ипотечных кредитов на сумму порядка 2,37 трлн рублей. В 2018 году может быть поставлен очередной рекорд по объему выдачи ипотечных кредитов в 3 трлн рублей.

Сегодня с помощью ипотеки приобретается 55 процентов квартир в новостройках и 46 процентов - на вторичном рынке.