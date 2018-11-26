Правительственная комиссия по ИТ под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева рассмотрит и утвердит национальную программу "Цифровая экономика" уже в декабре. Об этом на II Межрегиональном промышленном форуме заявил замглавы министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Евгений Кисляков.

Он напомнил, что одна из основных задач программы - поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики на основе внедрения сквозных цифровых технологий. Для этого предполагается развивать льготное кредитование и поддерживать компании, разрабатывающие решения на базе цифровых технологий. До 2021 года на это будет направлено более 70 миллиардов рублей.

Минкомсвязь готова компенсировать банкам до 50 процентов ставки по льготным кредитам ИТ-компаниям. В ближайшие три года на эти цели будет направлено около 12 миллиардов рублей. В первом квартале 2019 года должен быть принят нормативный акт, который пропишет правила отбора банков в программу льготного кредитования и критерии отбора ИТ-компаний, которые смогут претендовать на такие займы.

"Крупной компании проще привлечь кредитные деньги, чем мелкой. Но помимо самой возможности привлечения важна стоимость этих денег, - отметил директор по разработке программного обеспечения, исполнительный вице-президент ЛАНИТ Александр Морлок. - Если удастся снизить процентную ставку для предприятий сферы ИТ, это окажет крайне позитивное влияние на всю отрасль, так как дешевый кредит - это и возможность расширения производства, и возможность проводить исследования и разработки".

Банки не готовы работать с ИТ-компаниями из-за того, что у разработчиков, как правило, нет залогового обеспечения вроде недвижимости: офисные съемные, оборудования недостаточно для того, чтобы получить под него серьезный кредит. А интеллектуальные права в качестве залога российские кредитные организации, в отличие от зарубежных, не принимают. И причин тому несколько. "Во-первых, если с имуществом все более-менее понятно, оно оценено, и мы знаем, за сколько сможем его продать, то нематериальный актив достоверно оценить достаточно сложно, - пояснил заместитель председателя правления АКБ "Фора-Банк" Дмитрий Орлов. - Если речь не идет о лидере рынка, например, разработчике программы 1С, которой пользуются 90 процентов российских компаний. Предположим, нужен кредит компании для разработки мобильного приложения. Как правильно оценить его стоимость, что мы потом будем продавать, чтобы покрыть кредит? Специалистов по оценке подобных активов недостаточно, достоверность оценки недостаточная. Еще один открытый вопрос без четкого ответа - как актив потом реализовывать".

Одна из возможностей для ИТ-компании все-таки получить кредит в банке -это участие в тендерах на госконтракты. Например, на разработку программного обеспечения для госоргана. В таком случае банк понимает, откуда возьмется денежный поток и за счет чего разработчик будет выплачивать кредит. Хотя определенная доля риска все равно сохраняется.

Минкомсвязь готова возмещать банкам до 50 процентов ставки по льготным кредитам ИТ-компаниям

"То, что сейчас государство пытается стимулировать банки кредитовать ИТ-компании, с одной стороны, очень хорошо. Ставка - замечательно, - полагает Дмитрий Орлов. - Но с другой - нам бы хотелось больше гарантий, что деньги вернутся хотя бы частично. Если говорить про наш банк, мы пока не готовы работать со всеми ИТ-компаниями. Исключение - если она действительно известна на рынке, имеет заключенный контракт и стабильный денежный поток. Но таких, к сожалению, немного".

Рынку нужны специалисты по оценке и реализации прав на интеллектуальную собственность, считает эксперт. А на это потребуется не один год. "На эту нишу банкам следует обратить внимание в перспективе. Да, она достаточно рискованная, но при этом обладает всеми преимуществами, чтобы занять хорошую долю на рынке", - отметил Орлов.

Не все банкиры считают, что субсидирование ставки по кредитам вообще нужно ИТ-компаниям. "Нужно определиться, на кого направлен закон? Если на крупные компании, которые делают заказы для государства, то намного большее влияние имели бы упрощение доступа к заказам, их своевременная оплата и график платежей. Если адресат закона стартапы, то никто в мире не применяет кредитование как инструмент их финансирования", - подчеркнул совладелец и зампредправления Модульбанка Олег Лагута. По его мнению, на рынке сейчас большой объем свободных денег, и инвесторы готовы вкладываться в любой адекватный проект. А если таких предложений нет, это вызывает большие вопросы к самому проекту. "Отдельно хочу отметить традиционных банкиров, которые никак не могут отойти от парадигмы залогового кредитования, - добавил Лагута. - По сути, при таком кредите банк выступает в роли ломбарда - не нужно оценивать риски, нужно оценить только предмет залога. Думаю, здесь сильно мог бы помочь регулятор, изменив подходы к резервированию беззалоговых кредитов для ИТ-компаний".

Одна из идей по решению проблемы с отсутствием залога - выдавать кредит не разработчику, а заказчику технологии. Однако сами ИТ-компании считают такой вариант не жизнеспособным. "Одна из проблем разработчиков в том, что большинство крупных проектов делаются без авансирования, плюс к этому некоторые заказчики задерживают платежи по уже выполненным работам. Для покрытия этих разрывов разработчик и обращается в банк за получением кредита", - пояснил Александр Морлок.

9 миллиардов долларов в год составляет объем производства российских ИТ-компаний

Сами ИТ-компании рассчитывают в основном на собственные средства, а не на банковские кредиты.

"Внешнее финансирование бизнесу нужно либо на самом старте (когда бизнес-модель еще не проверена), либо уже на зрелой стадии, когда компания участвует в крупных проектах, в том числе с государством, - полагает директор по развитию бизнеса "БОСС Контроль" Григорий Улькин. - Между этими стадиями легко доступные денежные средства могут создать иллюзию успешной бизнес-модели, а рост в итоге не случится. Для развития сегментов микро- и малого бизнеса, скорее, не хватает нулевых налоговых ставок на начальном этапе развития компании".

Стартапы очень быстро растут, поэтому могут потянуть среднерыночные ставки в 10-15 процентов

Основатель компаний Promobot, "Юникорн", "ИнтеллектСтрой" и "ИнтеллектАгро" Алексей Южаков считает инициативу по удешевлению займов для ИТ-сферы перспективной для многолетнего действующего бизнеса с активами, у которого уже идет перекредитование или любое другое привлечение денег. С позиции стартапов эта инициатива мало что меняет, отметил эксперт. "Дело в том, что адекватные ставки кредитования у нас уже существуют - например, у минпромторга есть кредиты по определенным направлениям вообще под 1 процент. Однако даже пятилетний Promobot не может взять такой кредит из-за требующихся в обязательном порядке залогов, не говоря уже про более молодую компанию "Юникорн". И это применимо ко всем стартапам. А ведь цифровая экономика сейчас ориентирована на быстрый рост, развитие малого бизнеса, активное появление новых компаний, для которых, на мой взгляд, нужны другие меры". Ставки, по словам Южакова, - это не самое главное. Стартапы очень быстро растут, поэтому они могут потянуть среднерыночные ставки в 10-15 процентов, но вот сама возможность привлечь эти деньги пока очень призрачная с учетом залоговых требований.

"Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения финансирования при участии международного фонда, - рассказал эксперт. - Мы видим истории зарубежных коллег, которые привлекают в разы больше денег, и понимаем, что нашим венчурным институтам просто недостает опыта и понимания, как финансировать проекты в перспективе. Первые деньги привлечь еще не проблема, а вот когда стартапу нужно расти, масштабироваться, выходить на зарубежные рынки, начинаются проблемы. Поэтому российские стартапы оцениваются по международным стандартам за рубежом и быстро находят финансирование, стоит им там зарегистрироваться. У нас же все всегда очень боятся кого-то переоценить и в результате вообще ничего не дают".

Стартапы рассчитывают на венчурный рынок - деньги фондов и бизнес-ангелов. ИТ-сектор остается лидером по привлечению таких инвестиций: по данным РВК и PwC за первое полугодие 2018 года, объем сделок в сегменте составил 77,6 миллиона долларов, а средний размер сделки - 1,4 миллиона. Самыми популярными у инвесторов были решения для бизнеса . Они привлекли почти 15 миллионов долларов в первом полугодии, 19 процентов от общего объема венчурных инвестиций.

По объему средней сделки лидируют проекты по разработке программного обеспечения (2,6 миллиона долларов). В 2017 году на первом месте был сектор безопасности (7,6 миллиона долларов), в 2016 году - сектор туризма (3 миллиона долларов).