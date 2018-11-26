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26.11.2018 22:20
Рубрика: Экономика

Гений идет в стартап

Разработчики выбирают свободу
Текст: Кира Камнева
Российская газета - Спецвыпуск №7729 (266)
Почти четверть сотрудников Amazon, Apple, Uber, Facebook и других технологических гигантов жалеют, что приняли решение работать в компании. Такие результаты показал опрос более 10 тысяч человек, зарегистрированных на анонимном сайте для обсуждения работодателей Blind Gossip.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Больше всего недовольных среди сотрудников Snap Inc. (владеет мессенджером Snapchat) - около 39 процентов пожалели, что устроились в компанию. Такие настроения, скорее всего, связаны с прокатившейся в этом году волной увольнений: в марте Snap уволила 120 инженеров, а позже - еще около 100 менеджеров по продажам.

Недалеко от Snap в антирейтинге ушла компания Oracle: 34 процента сотрудников жалеют, что приняли решение работать там. А меньше всего недовольных в Facebook, выбор соцсети в качестве работодателя считают неверным только 12 процентов сотрудников.

В борьбе за гениев банки, финансовые организации и госструктуры уступают ИТ-компаниям

Получить работу в технологическом гиганте считается большой удачей. Соискатели среди основных достоинств называют возможность решать амбициозные задачи и свободу творчества, возможность работать с умными и талантливыми людьми, самостоятельно устанавливать рабочий график.

14 процентов составляет дефицит разработчиков программного обеспечения в России, по данным ФРИИ

По словам экспертов, довольно много российских ИТ-специалистов имеют опыт работы в крупнейших мировых технологических гигантах или крупных российских ИТ-компаниях. "Здесь цифры идут на десятки тысяч, - полагает руководитель направления департамента IT, Telecom & Media кадровой компании Юнити Руслан Карпов. - Если взять, например, GitHub, один из основных ресурсов, где разработчики обмениваются опытом и выкладывают свои разработки, каждый пятый является программистом ИТ-гиганта".

Фото: Сергей Куксин
ИТ-компании получат льготные банковские кредиты

В борьбе за ИТ-гениев банки, финансовые организации и тем более госструктуры уступают ИТ-компаниям из-за того, что все процессы и технологии жестко регламентированы и бюрократизированы. Это лишает разработчиков определенной доли творчества. В ИТ-компаниях применяют гибкий подход и дают программистам возможность самореализовываться не только в написании кода, но и самим выбирать технологии, методологии и т.д. "Мы регулярно сталкиваемся со случаями, когда разработчики отказываются от предложений о работе от банков из топ-5 в пользу стартапов и маленьких ИТ-компаний с интересными проектами и гибким подходом к процессам разработки", - рассказал Руслан Карпов.

Специалистов на всех не хватает: компаниям приходится конкурировать за лучших. По данным ФРИИ, в России сегодня доля ИТ-специалистов от занятого населения составляет 2,4 процента. В США - 4,2 процента. Чтобы достичь таких показателей, за десять лет в России должно появиться дополнительно больше 2 миллионов ИТ-специалистов.

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