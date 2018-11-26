Как передел сфер влияния в альянсе Renault - Nissan затронет Россию

Скандал с арестом президента Nissan Карлоса Гона получил неожиданное продолжение: альянс Mitsubishi - Renault - Nissan дал трещину.

Генеральный директор Nissan Хирото Сайкава выступил за пересмотр условий сотрудничества с Renault, который владеет 43 процентами акций Nissan и может влиять на принятие внутренних решений. Nissan в свою очередь имеет лишь 15 процентов акций французского автоконцерна и решающего голоса не имеет. По словам Сайкавы, действующие в альянсе условия "неравные и требуют пересмотра". На этой неделе руководители всех трех входящих в альянс компаний встретятся в Амстердаме, чтобы обсудить его будущее, сообщил Reuters.

Поскольку альянс Renault - Nissan является совладельцем "АвтоВАЗа", эксперты заговорили о возможном влиянии конфликта внутри альянса на российский автопром. "Происходящие "международные" события никаким образом не влияют на объемы и планы производства LADA в России", - заявили "РГ" в "АвтоВАЗе".

"Для "АвтоВАЗа" любые решения будут определяться динамикой продаж и прибыли, а не внутрикорпоративными отношениями между Renault и Nissan", - сказал "РГ" доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга РАНХиГС Сергей Хестанов.

В "Renault Россия" "РГ" заявили, что "изменений в операционных планах Groupe Renault нет, организация обеспечивает непрерывность бизнеса и нормальный ход промышленных и коммерческих операций". Передел сфер влияния связан с арестом президента Nissan Карлоса Гона. Его обвиняют в финансовых махинациях: по версии прокуратуры, он скрывал фактический размер своих доходов и покупал на казенные деньги компании за рубежом. Гона арестовали, а вслед за этим отстранили от управления компанией Nissan. В понедельник и Mitsubishi заявила, что снимает Гона с поста председателя совета директоров.