Как польский консул в Берне спас более тысячи евреев в годы войны

В середине июля 1958 года в швейцарском Люцерне никому не известный поляк Константы Рокицкий был похоронен коммунальными службами на местном кладбище на участке для бедняков. С годами холмик на его могиле сравнялся с землей, и от могилы не осталось и следа. А спустя более 70 лет на открытие памятника на месте его захоронения приехали потомки некоторых из более тысячи спасенных им во время Второй мировой войны. Тайну Рокицкого удалось разгадать послу Польши в Швейцарии, бывшему журналисту, Якубу Кумоху.

Якуб, спустя более 70 лет после окончания Второй мировой войны вы узнали о спасавшей польских евреев "бернской группе", история которой может составить конкуренцию "Списку Шиндлера". Расскажите, пожалуйста, чем занимались члены этой секретной группы.

Якуб Кумох: В польском консульстве в Швейцарии существовала группа заговорщиков, которые занимались массовым производством фальшивых паспортов государств Латинской Америки. Сначала это было операцией по спасению еврейских элит, а с 1942 года стало масштабной спасательной акцией, благодаря которой тысячи евреев со всей Европы получали паспорта Парагвая, Гондураса, Гаити и Перу. Это были евреи из Польши, Германии, Голландии, Австрии, Франции, Словакии, Литвы и так далее, в списке есть даже одесситка. Имея документы нейтральных стран, они могли представляться иностранными гражданами, к которым законы, дискриминирующие евреев, не относятся. По моим данным, приблизительно полторы тысячи из них, в том числе 800 "парагвайцев", пережили Холокост. Эти парагвайские паспорта в основном подделывал польский консул в Берне Константы Рокицки. Кроме него, в группе было еще три польских дипломата, в том числе посол Польши в Швейцарии Александер Ладош и два представителя еврейских организаций. Польские дипломаты не только подделывали документы, но и давали взятки консулам и почетным консулам латиноамериканских стран - от 500 до 2000 франков, а также обеспечивали им защиту. Так в 1943 году Ладош потребовал от швейцарской полиции, чтобы она прекратила интересоваться этими делами, пригрозив международным скандалом. Германия тогда уже проигрывала войну. Самыми удобными были документы Парагвая: почетный консул этой страны нотариус Рудольф Хюгли, разумеется, за определенную мзду легализовал выпущенные поляками паспорта. Заверенные им копии переправлялись еврейскими организациями в гетто в городах оккупированной Третьим рейхом Польши и в фашистские транзитные лагеря в Голландии. Обладателей латиноамериканских паспортов исключали из списков, готовых к отправке "на Восток", - в Аушвиц и Собибор.

Константы Рокицки выписывал паспорта не только полякам, но и голландцам, и даже немцам

Члены группы сильно рисковали?

Якуб Кумох: Конечно. В 1939 году немцы и так требовали закрыть посольство, поскольку считали, что Польши не существует. А уж такая афера, если бы она получила огласку, точно грозила закрытием дипмиссии, и если бы Швейцария заняла другую позицию, этого, как и высылки дипломатов, было бы не избежать.

Почему они шли на этот риск?

Якуб Кумох: Они спасали людей, прежде всего поляков - многие евреи были гражданами Польши. Но спустя какое-то время эта деятельность приобрела чисто гуманитарный характер. Обратите внимание: Рокицки выписывал паспорта не только полякам, но и голландцам, и даже немцам! То есть он спасал граждан вражеского государства от этого самого государства и прекрасно это осознавал. Такого не бывало в истории дипломатии.

Консул был похоронен в Люцерне на участке кладбища для бедняков, его могила поросла травой

Как вы узнали об этой истории?

Якуб Кумох: Какая-то информация об этом иногда появлялась, причем речь шла в основном о после Ладоше и его помощнике Юлиуше Кюле. Было известно, что во время Второй мировой войны в концлагерях и гетто появлялись некие "латиноамериканские паспорта из Швейцарии". Предполагалось, что их каким-то образом доставали еврейские организации при поддержке посла Польши. Эти истории были известны швейцарским ортодоксальным евреям, они относились к нашему посольству с большим уважением - как к месту, в котором спасали людей. Они приходили ко мне и рассказывали об этом. А когда начали обращаться с вопросами журналисты, я понял, что нужно выяснить все обстоятельства этого дела. Нам удалось получить доступ к тысячам документов, среди которых полицейские протоколы допросов, тайные шифрограммы из представительства, отчеты еврейских организаций, немецкие показания, воспоминания, ну, и, конечно, важнейшие элементы этого процесса - письма, заметки Рокицкого, паспорта. После войны этот консул остался в Швейцарии, ушел со службы, жил в нищете. В июле 1958 года он умер от рака, и его похоронили за государственный счет на участке кладбища для бедных. К счастью, нам удалось найти это место. Могила уже давно сравнялась с землей, поросла травой. Мы поставили новый памятник, и на эту церемонию приехали в основном из Израиля потомки тех, кто выжил благодаря подделанным им паспортам. А были и сами "парагвайцы". Они рассказали, что росли с осознанием того, что живы благодаря "спасшему их парагвайскому паспорту", но ничего не знали о человеке, который его сделал. Ведь до прошлого года имя Константы Рокицкого вообще не существовало в этой истории. Мы наткнулись на него случайно, когда искали следы деятельности посла Ладоша. Мы получили письмо, автор которого сообщил нам, что польский паспорт его дедушки и те латиноамериканские документы, снимки которых появились в газетных публикациях, заполнены одной и той же рукой. Тогда мы обратили внимание, что у всех этих документов стиль письма идентичен и цифры одинаковые, причем они такие же, как и в записях Рокицкого. Кто-то прислал нам из Израиля выписанный им в 1940 году в Берне польский паспорт. Стало понятно, что это тот же самый человек. Всего он подделал более четырех тысяч паспортов.