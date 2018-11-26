Для борьбы с курением предложено заменить картинки на сигаретных пачках

Ученые из Западного университета в Канаде исследовали вопрос, как упаковка табачных изделий влияет на самосознание курильщика. Выяснилось, что оформление пачек может заставить человека завязать с никотином, правда, далеко не каждого.

Результаты исследования публикует The Journal of Consumer Affairs. Как сообщает Eurekalert, наибольший эффект на курильщиков оказывают изображения людей, явно осуждающих их вредную привычку. "Мнение общества" вызвало у участников эксперимента намерение покончить с табаком.

Исследование включало в себя 156 взрослых американцев, которым показывали пачки сигарет, где были использованы различные мотиваторы и слоган "Так люди смотрят на курильщиков". Наибольшие впечатления у курильщиков вызвали укоряющие выражения лиц на упаковках.

Этот подход оказался эффективен у тех курильщиков, которые не связывают свою вредную привычку с самоидентификацией и для кого сигарета не является дополнением их "я". Их мотивация бросить курить оказалась наивысшей. Впрочем, сколько из тех 156 участников эксперимента реально бросили курить после нового дизайна пачек, ученые не сообщили.