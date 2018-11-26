Клинцевич: Военное положение на Украине рассчитано на внешний эффект

Украина намеренно довела инцидент в Керченском проливе до стрельбы, чтобы объявить военное положение в расчете на внешнюю реакцию, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Собственно, все это и делалось для того, чтобы ввести на Украине военное положение в расчете на реакцию внешнего мира, - цитирует сенатора его пресс-служба. - Эти провокации продолжались много часов, и у Киева была масса возможностей разрулить ситуацию, чем он сознательно пренебрег".

Клинцевич не сомневается, что Верховная рада утвердит предложение СНБО Украины, поддержанное Петром Порошенко. "Пока речь идет о 60 сутках. Но существует очень большая вероятность, что потом военное положение продлят вплоть до президентских выборов со всеми вытекающими последствиями", - добавил он.

"Уверен, что при любом развитии событий спокойствие и выдержка не изменят России, что, конечно, не означает, что мы будем закрывать глаза на новые провокации Киева, если они последуют", - заключил он.