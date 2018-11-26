Кучерова признали второй звездой матча НХЛ

Нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никиту Кучерова назвали второй звездой домашнего матча регулярного чемпионата НХЛ против "Нью-Джерси Девилз" (5:2).

В составе "молний" Кучеров не отметился заброшенными шайбами, зато ассистировал партнерам по команде, сделав две результативные передачи. На его счету теперь 23 паса. Всего в текущем сезоне наш форвард набрал 32 очка (9 голов + 23 передачи) и делит третье место в списке бомбардиров с нападающим "Эдмонтон Ойлерз" Коннором Макдэвидом. Если брать статистику за месяц, то российский хоккеист лидирует с 20 очками (4+16).

Между тем другой россиянин, нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук, установил личный антирекорд по игровому времени в НХЛ. В матче с "Эдмонтоном" (5:2) он провел на льду 6 минут 20 секунд. Кроме того, Ковальчук продлил безрезультативную серию до девяти матчей. В 23 встречах этого сезона он забросил пять шайб и сделал девять результативных передач.