Лавров не исключил новых провокаций оппонентов Трампа против России

Политические оппоненты президента Дональда Трампа в США могут предпринять новые провокации, чтобы разрушить отношения между Россией и Соединенными Штатами. Однако это не отменяет необходимость диалога, и в Москве к такому диалогу с Вашингтоном готовы.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на телеканале "Россия-1". По его словам, когда президенты двух великих стран готовы разговаривать, "наша святая обязанность делать все, чтобы такие контакты проходили". Тем более, что в последнее время наметились подвижки в восстановлении диалога и на других уровнях, например, между советами безопасности России и США, - заявил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров считает, что Москва и Вашингтон должны начать деполитизированную работу в таких сферах, как борьба с терроризмом, распространением оружия массового уничтожения и в области кибербезопасности, пишет ТАСС.

Сергей Лавров также подчеркнул, что от России и США зависит успех в урегулировании огромного количества конфликтов в мире. Например, министр обратил внимание, что и у Москвы, и у Вашингтона есть влияние на различные стороны в Сирии и на Корейском полуострове. "Это влияние очень важно использовать во благо, а не во вред", - заявил глава МИД.