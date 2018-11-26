Лавров: США и ряд стран Запада нагнетают напряженность вблизи границ России

США и ряд стран Запада нагнетают напряженность вблизи границ России, подобная политика может привести к тому, что "точка невозврата" будет пройдена. Об этом говорится в обращении министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова к участникам Европейского русского форума. Послание зачитал постпред России при ЕС Владимир Чижов.

"Сегодня США, ряд других государств Запада продолжают нагнетать напряженность, в том числе вблизи российских границ. В результате усугубляется атмосфера стратегической неопределенности, возникают ситуации, когда "точка невозврата" может быть пройдена", - отметил Лавров. Министр подчеркнул, что актуальность заседания невозможно переоценить: "Безрадостное положение дел в Евроатлантике - прямое следствие узкокорыстной линии по расширению Североатлантического альянса, созданию новых разделительных линий в Европе".

По словам главы МИД РФ, лишь "капитальный ремонт" общеевропейского дома может привести к миру и процветанию. "Для этого в западных столицах должны отказаться от геополитических игр с "нулевой суммой" и приступить, наконец, к выполнению взятых на себя в рамках ОБСЕ и Совета Россия-НАТО обязательств по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности", - отметил Лавров.

По мнению министра, нынешняя конфронтация в отношениях России и Запада "не носит фатального характера".

"Надеемся, что здравый смысл в итоге возьмет верх. Ведь при всем расхождении позиций мы несем совместную ответственность за благополучное будущее нашего континента", - подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Чижов со своей стороны добавил, что "в современном мире у России и Евросоюза нет альтернативы сотрудничеству и объединению потенциалов". По его словам, ранее "существовало большое количество каналов диалога и сотрудничества, позволявших предметно обсуждать самые разные вопросы - от ядерной безопасности до фитосанитарного контроля". "Сегодня же целесообразно говорить скорее об "интеграции интеграций" - взаимовыгодном, равноправном и многоплановом партнерстве двух взаимозависимых и синергетических мировых интеграционных полюсов, ЕАЭС и ЕС", - заявил постпред РФ при ЕС.

"Наша страна на протяжении нескольких десятилетий участвовала в гонке вооружений и все нужные выводы из этого опыта извлекла. Мериться размерами "красных кнопок", проверять друг друга на прочность - глупо и опасно. Безопасность, в том числе европейскую, можно укреплять только сообща, блоковый подход к ее обеспечению, в этом мы глубоко убеждены, - это подход ущербный", - подчеркнул Чижов.