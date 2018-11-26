Любой желающий может анонимно и бесплатно пройти тест на ВИЧ

С 26 ноября и по 8 декабря Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции. В каждом регионе специалисты эпидемиологи будут отвечать на вопросы о возможностях профилактики и лечения ВИЧ, безопасного поведения, эпидемиологической ситуации в регионе, а также подскажут, как и где можно пройти бесплатный анонимный тест.

В этом году к регулярно проводимой акции СТОПВИЧ/СПИД присоединится Центр молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. С 1 по 3 декабря 2018 года любой человек сможет сдать анализ в одной из лабораторий Центра, чтобы узнать свой ВИЧ-статус.

В Роспотребнадзоре сообщают: акция действует во всех медицинских офисах Центра молекулярной диагностики и 80-ти медучреждениях-партнерах Центра по всей России.