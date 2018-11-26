Лукашенко поставил задачу нарастить объем ВВП Беларуси до $100 млрд

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил перед правительством задачу обеспечения "агрессивного роста" белорусской экономики с выходом в перспективе на объем ВВП в $100 млрд. Об этом глава государства заявил, заслушивая доклад правительства и Национального банка об оценке итогов 2018 года и проектах прогнозных документов социально- экономического развития страны на 2019 год.

"Ни экономические, ни социальные задачи не решить без уверенного и в хорошем смысле агрессивного роста. Наше благополучие зависит в том числе и от способности экономики отвечать на глобальные вызовы, которых сегодня немало", - сказал глава государства.

По его словам, санкционные режимы, геополитическая нестабильность, торговые войны - это уже "новая нормальность". Лукашенко заметил, что оценивая суммарный долг всех государств, который превысил половину мирового ВВП, Международный валютный фонд прогнозирует вероятность нового финансового кризиса.

"Поэтому сегодня от премьер-министра хотел бы услышать, какие точки роста правительство видит на 2019 год, на чем будет построена устойчивая и конкурентоспособная экономика с уровнем ВВП не менее $100 млрд - такую амбициозную задачу мы поставили перед собой в перспективе", - сказал президент.

По его словам, международные эксперты и ученые считают, что потенциал, прежде всего человеческий - и это главное, у Беларуси есть. "Раз есть люди, кадры, способные реализовывать эту задачу, значит, мы ее можем решить. Однако сохраняются сдерживающие факторы, и я не вижу в прогнозных документах действий для их устранения", - сказал Лукашенко.

Прежде всего, пояснил он, речь идет о вопросах несбалансированности текущего счета платежного баланса, а также о серьезной зависимости экспорта от одного рынка. Лукашенко заметил, что пройден экватор текущей пятилетки.

"С одной стороны, экономика растет практически по всем отраслям, есть относительная ценовая стабильность, увеличиваются доходы населения, по мере возможностей поддерживаем пенсионеров, складывается профицит во внешней торговле, что кому-то казалось невозможным еще десять лет тому назад, - констатировал Лукашенко. - Однако очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли в последнее время вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых". В прошлом году ВВП Беларуси составил 105,2 млрд рублей, или около $50 млрд.