Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия

Вооруженные силы Украины готовят в Донбассе провокацию с использованием химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", - сообщил дипломат.

По его словам, к этой акции могут быть причастны зарубежные спецслужбы. Постпред также проинформировал, что Киев стянул к линии соприкосновения ЗРК "Бук", "С-3002, РСЗО "Град" и "Ураган", усилил обстрелы населенных пунктов. Последние события к Черном море подтверждают курс Киева на провоцирование напряженности, отметил Лукашевич.

"Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе", - заявил дипломат. В то же время это позволит Киеву отвлечь население от внутриполитических проблем, что особо актуально в преддверии предстоящих весной президентских выборов.