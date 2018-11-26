Новости

ФСБ: Задержанные украинцы слышали предупреждение пограничников РФ 21:50
На одном из кораблей ВМС Украины было двое сотрудников спецслужб 21:44
Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно 21:41
Спасшему сестер и брата рязанскому мальчику дали гражданство РФ 21:36
Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия 21:20
В Кемеровской области при пожаре погибли четыре человека 20:55
В Крыму не исключили новых провокаций со стороны Украины 20:25
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе 20:15
В Минске открыли памятный знак Чингизу Айтматову 20:10
В Крыму будут готовиться к приему беженцев с Украины 19:48
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер 19:43
В Москве экс-прокурор Чечни осужден за "стреляющую свадьбу" 19:36
Госдума рассмотрит поправки Путина о защите бизнесменов в декабре 19:25
В Татарстане учительницу наказали за оскорбление школьника 19:22
Объявлена причина смерти Бернардо Бертолуччи 19:17
В Москве мужчину насмерть сбила электричка 19:16
Володин пояснил, зачем Киев пошел на провокацию с кораблями 19:13
Мужчину сняли с рейса из-за слова "террорист" в подписи под селфи 19:07
Минск и Астана намерены вместе выпускать беспилотники 19:00
Минфин разрешит продажу товаров на выставках за наличные 18:50
Конверт с запиской Игоря Талькова выставят на аукцион 18:23
Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты миллионные сговоры при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах девушек 18:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм режиссера Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
Чем будет отличаться новая версия самолета Sukhoi Superjet 100
26.11.2018 21:20
Рубрика: Власть

Лукашевич: ВСУ готовят провокацию в Донбассе с использованием химоружия

Текст: Юрий Когалов

Вооруженные силы Украины готовят в Донбассе провокацию с использованием химического оружия. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

Лукашевич потребовал от Киева обеспечить безопасность дипмиссий РФ

"Появилась информация о подготовке провокации ВСУ с использованием химического оружия и привлечением зарубежных спецслужб", - сообщил дипломат.
СБ ООН заблокировал обсуждение ситуации в Керченском проливе

По его словам, к этой акции могут быть причастны зарубежные спецслужбы. Постпред также проинформировал, что Киев стянул к линии соприкосновения ЗРК "Бук", "С-3002, РСЗО "Град" и "Ураган", усилил обстрелы населенных пунктов. Последние события к Черном море подтверждают курс Киева на провоцирование напряженности, отметил Лукашевич.

"Объявление военного положения, в случае его вступления в силу, создает угрозу безопасности в Донбассе", - заявил дипломат. В то же время это позволит Киеву отвлечь население от внутриполитических проблем, что особо актуально в преддверии предстоящих весной президентских выборов.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Международные организации ОБСЕ Отношения России и Украины Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Президент поручил создать в Москве инновационный кластер
В Госдуму поступили поправки о продаже оружия с 21 года
Роскомнадзор возбудил административное дело в отношении Google
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября