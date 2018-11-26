Македонию признали самой загрязненной страной Европы

Республика Македония является самой загрязненной страной Европы, так как концентрация загрязняющих веществ в воздухе в 10 раз здесь превышает допустимый уровень. Об этом свидетельствуют данные Европейского агентства по окружающей среде.

Состояние экологии будет 27 ноября вынесено и на повестку дня в македонском парламенте - Собрании. Обсуждение по теме "Чрезвычайное загрязнение атмосферы в Македонии" пройдет по инициативе сторонников оппозиционной "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии македонского национального единства" (ВМРО-ДПМНЕ).

"Македония, благодаря руководству этой власти во главе с СДСМ (Социал-демократический союз Македонии), стала самой загрязненной страной в Европе. Благодаря бездействию нынешнего правительства, Македония находится сегодня в центре внимания мировых СМИ, где обозначается в качестве самой загрязненной страны в Европе и одной из самых загрязненных в мире. Нынешнее правительство, нынешний заместитель министра по вопросам окружающей среды, а также нынешние мэры обещали многочисленные реформы и меры, которые уменьшат загрязнение воздуха, но ничего из этого так и не было выполнено", - говорится в сообщении ВМРО-ДПМНЕ.

Между тем 30 октября на первой глобальной конференции ВОЗ по загрязнению воздуха и здоровью доктор Тедрос Адханом Гебрейесус подчеркнул, что "потребуются решительная политическая воля, быстрые действия и упорство, но я полон оптимизма и уверен, что мы можем и должны сделать больше" для изменения экологической обстановки в мире.

При этом эксперт констатировал, что "загрязнение воздуха каждый год убивает 7 миллионов человек". "Девять из 10 жителей планеты дышат воздухом, загрязненным выхлопами автомобильного транспорта, выбросами промышленности, сельского хозяйства и мусоросжигательных заводов, - отметил он. - Около 3 миллиардов человек продолжают пользоваться в своих домах дымными, загрязняющими воздух печами и топливом для приготовления пищи и отопления. По нашим последним оценкам до одной трети всех случаев смерти от инфаркта, инсульта, рака легких и хронических респираторных заболеваний обусловлено загрязнением воздуха".