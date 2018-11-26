Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая досрочно завершила прошедший сезон из-за травмы, подтвердила свое участие в первом турнире календаря-2019, который состоится в китайском Шэньчжэне с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019-го.

Полный состав игроков организаторы соревнований объявят позже, но уже сейчас известно, что вместе с российской теннисисткой на корты выйдут представительница Латвии Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия.

Ранее турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в конце января - начале февраля, также сообщил о подписании контракта с Марией.

Напомним, что в 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира WTA. Кроме того, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" вошла в худшую тройку участниц Тура по игре на подаче. В мировом рейтинге Мария Шарапова располагается на 29-й позиции.