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26.11.2018 21:54
Рубрика: Спорт

Выходит на подачу

Шарапова начнет сезон с турнира в Китае выходит на подачу
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Столичный выпуск №7729 (266)
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая досрочно завершила прошедший сезон из-за травмы, подтвердила свое участие в первом турнире календаря-2019, который состоится в китайском Шэньчжэне с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019-го.

Полный состав игроков организаторы соревнований объявят позже, но уже сейчас известно, что вместе с российской теннисисткой на корты выйдут представительница Латвии Елена Остапенко и француженка Каролин Гарсия.

Мария Шарапова заработала за карьеру 38 миллионов долларов

Ранее турнир St. Petersburg Ladies Trophy, который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге в конце января - начале февраля, также сообщил о подписании контракта с Марией.

Напомним, что в 2018 году Шарапова не выиграла ни одного турнира WTA. Кроме того, пятикратная победительница турниров "Большого шлема" вошла в худшую тройку участниц Тура по игре на подаче. В мировом рейтинге Мария Шарапова располагается на 29-й позиции.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
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