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Рубрика: Спорт

Сумасшествие в Буэнос-Айресе

Аргентинское дерби снова перенесли из-за беспорядков
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Ответный матч финала Кубка Либертадорес (клубного чемпионата Южной Америки), между аргентинскими столичными командами "Ривер Плейтом" и "Бокой Хуниорс" во второй раз отложен из-за массовых беспорядков и хаоса в Буэнос-Айресе. Первая встреча завершилась боевой ничьей - 2:2.
Фото: Reuters Болельщики "Ривер Плейта" атаковали не только клубный автобус "Боки Хуниорс", но и полицейских. Фото: Reuters
Болельщики "Ривер Плейта" атаковали не только клубный автобус "Боки Хуниорс", но и полицейских. Фото: Reuters

Противостояние этих команд - одно из самых "горячих" в мировом футболе. Тем удивительнее было наблюдать за тем, в какой спокойной обстановке прошла первая игра. Никаких скандалов, конфликтов между фанатами, разборок последних с полицией. В общем, все было образцово. До минувших выходных.

Едва болельщики "Ривера" увидели автобус гостей, приближающийся к домашнему стадиону их любимой команды "Монументалю", так они тут же словно сошли с ума. Полиция попыталась рассеять хулиганов при помощи слезоточивого газа, и он проник внутрь транспортного средства через разбитые камнями окна.

Больше всех пострадали Карлос Тевес, Мауро Сарате, Леонардо Хара, Рамон Абила, Гонсало Ламардо и Пабло Перес. Ламардо с Пересом пришлось отправить в госпиталь из-за попавших в глаз осколков.

Фото: AP Photo/Sebastian Pani
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После случившегося матч был перенесен на несколько часов, а затем и вовсе отложен. Против этого выступила Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ). Под натиском президентов клубов и футболистов чиновники пошли им на уступки.

Планировалось, что встреча состоится в воскресенье. Однако она вновь была отложена из-за психологического состояния игроков "Боки" и страха за свою безопасность.

- Равные условия, которые требовали представители "Боки Хуниорс", сейчас нельзя гарантировать. Я пока не знаю, когда и где будет сыгран ответный матч, - признался глава КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес. - Все это не имеет никакого отношения к футболу. Это ужас. Мы не хотели ничего подобного. "Ривер Плейт" против "Боки Хуниорс" - это классика футбола. И мне бы хотелось говорить только об игре. Но вышло так, как вышло. Люди, устроившие это, не относятся к большинству болельщиков в стране. Сейчас у нас есть шанс исправиться и показать всему миру, что мы можем достойно организовать этот матч. Надеюсь, мы справимся с этой задачей.

При этом сроки у федерации ограничены, поскольку уже 12 декабря в ОАЭ стартует Клубный чемпионат мира, в котором должен принять участие и победитель Кубка Лидертадорес. Если до того момента "Ривер" с "Бокой" не определят триумфатора, то турнир пройдет без них.

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