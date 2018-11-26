Медведев: Финансирование нацпроектов увеличилось до 5,7 трлн рублей

Финансирование национальных проектов в следующие три года увеличилось до 5,7 триллиона рублей, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Проект федерального бюджета на 2019-2021 годы готовился правительством одновременно с разработкой национальных проектов. "В этом бюджете, в целом, необходимые средства предусмотрены, но с учетом поправок, которые мы вносили в проект бюджета при его рассмотрении в Государственной Думе, объем финансирования национальных проектов увеличился практически до 5,7 триллиона рублей на ближайшие три года", - подчеркнул глава кабмина.

Медведев призвал обеспечить финансирование согласно утвержденным параметрам. "Меры, которые мы предусматриваем в проектах, должны в полном объеме решать задачи майского указа президента, - указал он. - Они направлены на повышение уровня жизни нашей страны, а результаты должен почувствовать на себе каждый человек".

Работа над национальными проектами должна объединить усилия всех уровней власти - федерального и регионального. Это предусматривает максимальный уровень софинансирования мероприятий со стороны бюджетов субъектов Федерации. "Только на ближайшие три года по реализации нацпроектов предусмотрены межбюджетные трансферты в размере порядка 1,3 триллиона рублей, и регионы должны понимать меру своей ответственности", - заявил премьер-министр.