Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.

Медведева отметила, что стиль работы в группе Тутберидзе перестал ей подходить.

- Я выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане, - приводит слова Медведевой "Р-Спорт". - Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря.

Российская фигуристка также призналась, что пока не все получается.

- Та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу, - заявила Евгения. - Совместить две школы - русскую и канадскую, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится.

Напомним, что Медведева заняла четвертое место по итогам этапа Гран-при в Гренобле и не смогла отобраться в финал Гран-при, который пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.