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26.11.2018 10:24
Рубрика: Спорт

Медведева объяснила, почему ушла от Тутберидзе

Текст: Анна Козина
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане Евгения Медведева рассказала, почему ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot
Фото: REUTERS/Emmanuel Foudrot

Медведева отметила, что стиль работы в группе Тутберидзе перестал ей подходить.

Фото: EPA
Авербух объяснил, в чем причина ошибок Евгении Медведевой

- Я выросла и... Как правильно выразиться... Мне хотелось больше проявлять себя. В творческом плане, - приводит слова Медведевой "Р-Спорт". - Я безумно благодарна предыдущей команде за одиннадцать лет плодотворной работы. Это огромный срок. У меня сменилось несколько хореографов, я получила неоценимый опыт. Это люди, которые вывели меня на тот уровень, на котором я сейчас нахожусь. И я хочу поддерживать этот уровень, чтобы просто показать, что весь предыдущий труд был не зря.

Российская фигуристка также призналась, что пока не все получается.

- Та работа, которую со мной проделали эти люди, она во мне осталась. Но теперь я должна показать новую работу, - заявила Евгения. - Совместить две школы - русскую и канадскую, чтобы получилось нечто... Что получится, я пока что не знаю. Пока не получается, но со временем цветок распустится.

Напомним, что Медведева заняла четвертое место по итогам этапа Гран-при в Гренобле и не смогла отобраться в финал Гран-при, который пройдет 6-9 декабря в Ванкувере.

Спорт Фигурное катание
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