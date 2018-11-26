"МГТС" восстановился после ночного сбоя

Крупный московский оператор связи "МГТС" восстановил доступ к интернету. Сообщение о технических проблемах удалено из официального паблика компании в Facebook.

По информации ТАСС, технические специалисты восстановили доступ вчера к 23:00. Таким образом, на устранение последствий сбоя ушло порядка двух часов.

Первые данные о "падении" сервиса поступили в 20:35. Трудности с выходом в Сеть наблюдались в основном у жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее пользователи жаловались на массовое отключение от интернета. Части клиентов удалось решить проблемы, перезагрузив домашнее оборудование.