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26.11.2018 18:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД: Киев ответственен за негативное развитие ситуации в Азовском море

Текст: Юрий Когалов
Министерство иностранных дел РФ вручило ноту протеста временному поверенному в делах Украины в Москве Руслану Нимчинскому в связи с инцидентом возле Керченского пролива. Как подчеркнули на Смоленской площади, "вся ответственность за возможное негативное развитие складывающейся по вине Киева конфликтной ситуации в Азово-Черноморской акватории полностью лежит на украинской стороне".
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили возмущение по поводу нападений украинских радикалов на дипломатические представительства России на Украине.

Напомним, в воскресенье три корабля ВМС Украины в нарушение статей 19 и 21 конвенции ООН по морскому праву незаконно пересекли государственную границу РФ, войдя в российские территориальные воды и произведя несколько опасных маневров. Заявки на их проход не подавались. При этом они продолжили движение к Керченскому проливу, в котором действует разрешительный порядок движения и стоянки судов. Российские Су-25 и Ка-52 приступили к патрулированию Керченского пролива из-за действий ВМС Украины.

Фото: EPA
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Как проинформировали в ФСБ, все суда-нарушители - два артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь", а также рейдовый буксир "Яни Капу" - задержаны. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы РФ в Черном море. Украинские корабли вместе с экипажами отбуксированы в российский порт для проведения дальнейших следственных действий.

Украинские радикалы устроили акции возле зданий посольства РФ в Киеве, генконсульств во Львове, Одессе, Харькове, забросали их файерами, сожгли машину с дипномерами. В российском МИД потребовали от украинских властей наказать причастных к нападениям на диппредставительства.

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