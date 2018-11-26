Новости

Российский прокат возглавил диснеевский мультфильм 18:14
В Петербурге состоялся Первый Российско-Индийский экономический диалог 18:11
В Петербурге вскрыты сговоры на миллионы при проведении праздников 18:10
В Ростове арестовали подозреваемого в серийных убийствах трех девушек 18:03
МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной 17:57
"Европейский автомобиль года": определена семерка финалистов 17:50
В Москве мужчина открыл стрельбу около храма 17:47
Сергей Румас обозначил точки роста экономики Беларуси 17:46
На Урале пережившему ЧС району запретили покупку дорогой иномарки 17:45
На Кубани мужчина погиб от взрыва машины в гараже 17:43
Съемки второго сезона "Табу" начнутся в январе 17:39
В Подмосковье во время пожара погибла 2-месячная девочка 17:29
Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии 17:25
При пожаре в петербургском магазине пострадал мужчина 17:20
В Сибири сотрудник УГИБДД сгорел в автомобиле 17:20
ЕГЭ станет обязательным в Крыму и Севастополе 17:16
На Воробьевых горах восстановят трамплин и построят спортшколу 17:15
В Кронштадте пьяная мать выгнала раздетого ребенка из дома 17:12
Ульяновского застройщика заподозрили в хищении 10 миллионов рублей 17:11
Черноморский флот получит четыре новых корабля и десантный катер 17:05
Составлен рейтинг самых "курящих" городов РФ 17:05
Шестиколесная "Нива": первый заезд по снежным ухабам 17:04
Кондитеры из Дагестана победили на чемпионате мира в Люксембурге 17:02
Откровенное письмо Виктора Цоя жене выставляется на торги 16:59
Подземный переход построят под Павелецкой железной дорогой 16:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ на текущей неделе
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Что делать, если в магазине сказали, что ваша банкнота - фальшивка
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
Викторина: Что вы знаете об авторе "Незнайки"?
26.11.2018 17:57
Рубрика: В мире

МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной

Текст: Юрий Когалов

Атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Об этом заявили в МИД РФ.

Косачев назвал ситуацию вокруг химатаки на Алеппо "показательной"

"Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Ожидаем, что международное сообщество, неоднократно заявлявшее о своем категорическом неприятии применения химического оружия в Сирии, должным образом отреагирует на это нападение", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что ОЗХО проведет профессиональное расследование этой атаки.

В МИД подчеркнули, что "неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи активистов из "Белых касок" организовать провокации с применением химического оружия". "Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев", - заявили министерстве.

Специалисты российских войск РХБЗ ведут мониторинг ситуации в Алеппо

Напомним, в результате обстрела группировкой "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) жилых кварталов Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, пострадали 73 человека, в основном женщины и дети. 8 человек находятся в тяжелом состоянии.
МИД Сирии призвал ООН срочно "принять меры против государств и режимов, финансирующих терроризм".

Эксперты отмечают, что этот удар - первый случай нарушения перемирия, заключенного при поддержке России и Турции после переговоров глав двух государств в Сочи 17 сентября.

В мире Ближний Восток Сирия Ситуация в Сирии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Провокация Украины в Керченском проливе
Порошенко подписал указ о введении военного положения
Курс евро превысил 76 рублей впервые с ноября
Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее
Эксперты назвали города с самым высоким качеством жизни