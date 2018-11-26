МИД РФ: Варварская атака на Алеппо не должна остаться безнаказанной

Атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Об этом заявили в МИД РФ.

"Без сомнения, варварская атака на мирных жителей Алеппо заслуживает безоговорочного осуждения и не должна остаться безнаказанной. Ожидаем, что международное сообщество, неоднократно заявлявшее о своем категорическом неприятии применения химического оружия в Сирии, должным образом отреагирует на это нападение", - отметили на Смоленской площади. В российском внешнеполитическом ведомстве ожидают, что ОЗХО проведет профессиональное расследование этой атаки.

В МИД подчеркнули, что "неоднократно предупреждали и обращали внимание международного сообщества на попытки боевиков из Идлиба при активной помощи активистов из "Белых касок" организовать провокации с применением химического оружия". "Необходимо сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки найти и привлечь к ответственности тех, кто все эти годы использовал отравляющие вещества, чтобы держать в страхе мирных сирийцев", - заявили министерстве.

Напомним, в результате обстрела группировкой "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) жилых кварталов Алеппо снарядами, начиненными отравляющими веществами, пострадали 73 человека, в основном женщины и дети. 8 человек находятся в тяжелом состоянии.

МИД Сирии призвал ООН срочно "принять меры против государств и режимов, финансирующих терроризм".

Эксперты отмечают, что этот удар - первый случай нарушения перемирия, заключенного при поддержке России и Турции после переговоров глав двух государств в Сочи 17 сентября.