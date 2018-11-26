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26.11.2018 17:16
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития ожидает роста инфляции к концу года

Текст: Роман Маркелов
Инфляция в России по итогам 2018 года ожидается в районе четырех процентов, но может превысить это значение. Об этом сообщил журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

По его словам, инфляция даже при превышении четырехпроцентного порога все равно останется в рамках таргета Банка России.

Фото: depositphotos.com
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Дать точный прогноз по инфляции в последние месяцы года сложно из-за волатильности цен на овощи, отмечает Орешкин. "Важно ли это стратегически - конечно, не важно, потому что цены на овощи волатильные и отклонение даже не то что в десятые, а на полпроцента могут легко давать в ту или иную сторону. Как у нас летом было отклонение вниз, оно тоже во многом было из-за овощей, так сейчас может быть отклонение в другую сторону. В целом это не описывает общую инфляционную картину", - сказал Орешкин (цитата по "Интерфаксу"). "Общая картина", по его словам, состоит в том, что инфляция находится около целевого диапазона и серьезных отклонений от него не предполагается.

Годовая инфляция к 19 ноября ускорилась до 3,8 процента, следует из данных Росстата. В прогнозе правительства говорится о годовой инфляции в 2018 году в 3,4 процента, но Минэкономразвития уже предупреждало о более высоком росте цен по году.

Банк России в сентябре повысил прогноз по годовой инфляции до 3,8-4,2 процента из-за роста ставки НДС и ослабления рубля. ЦБ ожидает, что годовая инфляция временно ускорится в 2019 году, составив на пике 5-5,5 процента. По мнению Банка России, годовая инфляция вернется к цели в четыре процента в первом полугодии 2020 года после исчерпания влияния на цены роста НДС и ослабления рубля.

 

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