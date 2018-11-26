Минфин разрешит продажу товаров на выставках за наличные

Минфин планирует дать российским компаниям возможность продавать образцы товаров на зарубежных выставках за наличные деньги в российской или иностранной валюте. Об этом говорится в сообщении министерства.

Соответствующий законопроект Минфин опубликовал для общественного обсуждения, он вводит поправки в закон "О валютном регулировании и валютном контроле". Документ направлен на сокращение барьеров в сфере международной торговли и расширение объемов несырьевого экспорта из России, подчеркивают в ведомстве.

Поправки позволят российским участникам международных выставок более активно продвигать свою продукцию на зарубежных выставочных площадках, а также более квалифицированно проводить маркетинговые исследования рынка и изучать покупательский спрос и покупательские предпочтения, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Документ обязует компании ввозить вырученные деньги в Россию после завершения зарубежной выставки, но не позднее тридцати календарных дней со дня оплаты выставочного образца. Не позже семи календарных дней после ввоза в Россию деньги должны быть зачислены на банковский счет в уполномоченном банке юрлица-резидента, отмечается в пояснительной записке.