Минстрой предложит новую программу субсидирования ипотеки

Минстрой РФ предложит новую программу субсидирования ипотеки. Об этом сообщил глава министерства Владимир Якушев на съезде Национального объединения строителей (НОСТРОЙ).

"Мы будем предлагать запускать некий продукт для субсидирования процентной ставки ипотеки, для того, чтобы поддержать спрос на рынке жилья. Такие предложения у Минстроя есть", - сообщил он.

Необходимость пересматривать стимулирующие механизмы выдачи ипотеки министр объяснил амбициозными задачами, поставленными перед строительным комплексом, что потребует поддержки спроса и создания благоприятных условий для приобретения недвижимости.