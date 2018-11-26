Мирные жители погибли в результате авиаудара западной коалиции в Сирии

В результате авиаудара западной коалиции во главе с США по сирийской деревне Абу-Хасан в провинции Дейр-эз-Зор погибли мирные жители. Об этом сообщает телеканал Ikhbariya.

По его данным, большинство погибших и раненых - женщины и дети. Точное количество жертв налета пока не установлено, тела находятся под завалами.

Накануне под предлогом борьбы с террористической организацией ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГ") коалиция нанесла удар по поселку Эш-Шаафа. В результате погибли 14 человек. Таким образом, жертвами авианалетов, совершенных в последние дни, стали более 40 мирных жителей.

Коалиция регулярно наносит удары по провинции Дейр-эз-Зор. Как сообщают сирийские СМИ, для авиаударов иногда применяются боеприпасы, начиненные белым фосфором, вызывающим тяжелые ожоги при попадании на кожу и выделяющим ядовитые газы.

Американская сторона ранее заявляла, что не намерена раскрывать, какие именно боеприпасы используются коалицией в Сирии, но подчеркнула, что все они конвенционные.