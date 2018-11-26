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26.11.2018 19:07
Рубрика: В мире

Мужчину сняли с рейса из-за слова "террорист" в подписи под селфи

Текст: Иван Беляков (Нью-Дели)

Один из пассажиров самолета индийской авиакомпании Jet Airways, выполнявшего внутренний рейс из Калькутты в Мумбаи, был задержан и снят с рейса после того, как он сделал селфи и подписал его, использовав слово "террорист". Об этом сообщает India Today.

Фото: depositphotos.com
Названы самые "летающие" регионы

Телеканал отмечает, что в понедельник пассажир, которого звали Йогведант Поддар, перед взлетом, когда самолет буксировался на ВПП, прикрыл половину лица платком, сделал селфи и после этого решил отправить свое фото другу через мессенджер Snapchat, подписав его: "Террорист на борту, я разбиваю женские сердца". Это заметил соседний пассажир и, обратив внимание на слово "террорист", поделился своими опасениями с бортпроводниками.

Когда командир самолета получил сообщение о подозрительном лице на борту, он принял решение развернуть самолет из-за соображений безопасности. После 20-летний Поддар был задержан службой безопасности аэропорта Калькутты за "неподобающее поведение на борту самолета, представляющее возможную угрозу безопасности полета" и передан в руки полиции Калькутты для дальнейших разбирательств.

Самолет продолжил выполнение рейса с задержкой на полтора часа. Как сообщил отец Поддара, его сын любит пошутить, и это была очередная его шалость, которая послужит ему уроком.

В мире Юго-Восточная Азия Индия
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