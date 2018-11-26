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26.11.2018 23:49
Рубрика: Общество

На Марсе приземлился посадочный модуль Mars InSight

На Марсе в районе нагорья Элизий совершил посадку модуль автоматической станции Mars InSight, цитирует ТАСС сообщение Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

По планам после посадки аппарат должен послать первый радиосигнал на Землю, а затем, после того, как уляжется пыль в районе посадки, - начать процесс раскрытия двух солнечных батарей. Связь с модулем будет проводиться как через систему дальней космической связи, а также через два микроспутника Mars Cube One

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