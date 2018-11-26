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26.11.2018 20:20
Рубрика: Экономика

Здорово заживем

ВВП России может расти на шесть процентов в год
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира, если ВВП страны будет расти на шесть процентов в год, считают экономисты. И к тому есть все предпосылки.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

"В стране есть свободные мощности, есть деньги и избыточная рабочая сила в реальном секторе. Эти факторы нужно соединить вместе", - заявил научный руководитель Института народнохозяйственного прогнозирования РАН академик Виктор Ивантер на конференции "Россия в зеркале мировой экономики: стоит ли ждать кризиса?".

Задача по ускорению экономического роста была поставлена в этом году в майском указе президента. Однако прогнозируемый минэкономразвития в следующем году рост ВВП в 1,3 процента для достижения долгосрочной цели явно недостаточен. Неблагоприятная мировая конъюнктура, например, торговые войны и нестабильность на рынках здесь ни при чем. Развитие страны тормозят, но на внутреннюю ситуацию не оказывают определяющего влияния. Что касается санкций, то они вообще заставили сосредоточиться на поддержке отечественного агропромышленного комплекса и добиться успеха в этой отрасли, отмечает Ивантер. Главные препятствия развития - внутри самой страны.

Фото: depositphotos.com
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Бизнесу не нужны указания государства, в какие проекты вкладывать средства. Просто снизить административные барьеры и сделать более либеральным регулирование рынка также недостаточно. Чтобы деньги пошли в экономику и заводы заработали на полную мощность, нужен спрос. "Если разбрасывать кредиты, будет инфляция, но если выделить средства, например на стимулирование жилищного строительства, спрос будет связан с производством в реальном секторе", - пояснил Ивантер "Российской газете". Опираться нужно на те отрасли, в которых уже есть достижения - на те же АПК и ОПК.

Тормозит развитие экономики отставание по уровню технологий. Еще в 2008 году по итогам обследования технологической базы российской промышленности мы находились на уровне четвертого технологического уклада с элементами пятого. В то же время наши конкуренты уже были в пятом укладе с элементами шестого, говорит научный руководитель Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Сорокин. Тогда же, отмечает он, была поставлена задача к 2020 году увеличить долю предприятий, внедряющих технологические инновации с 9 до 40-50 процентов. Но и сейчас эта доля остается той же, что и 10 лет назад. Для внедрения современных технологий от государства нужны гарантии прав собственности, поскольку инвестиции в инновации носят долгосрочный характер.

Бизнесу не нужны указания государства, в какие проекты вкладывать средства

Стоит также регулировать движение капитала, в том числе трансграничное, считает директор Московской школы экономики МГУ им. М.В. Ломоносова, академик РАН Александр Некипелов. Дискуссия на этот счет продолжается, отмечает он, но за режим свободного движения капиталов России приходится дорого платить. С 2000 года сумма потерь превысила триллион долларов. "Примерно 60 миллионов долларов в год страна теряет за счет формирования резервов и вывоза частного капитала", - указывает Некипелов. Прямые запреты не нужны, есть другие мягкие методы. Резервы нужно создавать за счет вложений в прибыльные проекты, а не за счет изъятия средств из экономики. "Мы создаем подушку безопасности, но только в ней можно задохнуться", - говорит он.

Чтобы решить задачу роста, стоит скорректировать экономическую политику и регулировать не финансовую сферу, которая обслуживает экономику, а реальный сектор, добавляет Ивантер.

Экономика Макроэкономика
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