Названы самые пьющие регионы России

Самые пьющие регионы России - Чукотка, Магаданская область и Ненецкий АО, а самые трезвые - Чечня, Ингушетия и Дагестан. К такому выводу пришли эксперты федерального проекта " Трезвая Россия " вместе с ВГТРК, проанализировав ситуацию в региональном разрезе по шести критериям.

Так, эксперты взяли статистику смертности от отравления алкоголем, численность зарегистрированных больных алкоголизмом, число "пьяных" преступлений, продажи алкоголя в пересчете на литры чистого спирта (учтено все - от пива и винных напитков до водки), а также данные о подпольном производстве горячительных напитков.

Кроме того, одним из критериев была доступность алкоголя в регионах, которую вычислили исходя из часов запрета продажи алкоголя в сутки и дней в году, когда полностью запрещена продажа спиртного.

"Динамика "трезвости" регионов за последние четыре года свидетельствует о том, что антиалкогольная политика меняется, укрепляется и прогрессирует именно в тех субъектах, руководство которых активно учитывает негативные результаты ежегодного общественного мониторинга и, всерьез заботясь о здоровье населения, существенно корректирует региональное антиалкогольное законодательство", - говорится в исследовании.

Среди основных проблем авторы выделяют молодежный алкоголизм и рост преступности, высокую долю контрафакта и фальсификата, отсутствие за этим эффективного контроля, низкую вовлеченность населения в спорт, а также слабую помощь со стороны реабилитационных программ. По каждому пункту эксперты предлагают свой вариант решения.

В среду, 28 ноября, "Трезвая Россия" представит доклад о трезвости стран Европы и сравнит данные с Россией.