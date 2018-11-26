Нотариусы запустили электронную систему поиска наследственных дел

Новый сервис нотариата позволяет практически мгновенно узнать в электронном режиме, куда обратиться за наследством.

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, недавно начал действовать очередной публичный сервис нотариата: реестра наследственных дел. За короткий срок системой воспользовались уже 326,5 тысячи человек. Электронный реестр позволяет оперативно найти информацию о наследственных делах и, прежде всего, фамилию и адрес нотариуса, к которому обращаться.

На сегодняшний день в реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата 2,6 миллиона документов.

"Запуск сервиса заметно облегчил жизнь потенциальных наследников, - объясняют в Федеральной нотариальной палате . - Если раньше для того, чтобы найти нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя, наследникам требовалось обзванивать или обходить нотариальные конторы, то теперь, чтобы понять, к какому именно специалисту следует обратиться, достаточно потратить пару минут на поиск информации в разделе "поиск наследственного дела" на портале ФНП notariat.ru".

Новая система была презентована российским нотариатом на недавнем форуме Международного союза нотариата, который прошел в Буэнос-Айресе. Иностранные эксперты высоко оценили наработки российского нотариата.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что "публичные онлайн-сервисы нотариата очень позитивно воспринимаются обществом".

По его словам, онлайн-сервис востребован не только гражданами, но и сотрудниками судебных органов, кредитных организаций, использующих сведения о наследодателях в повседневной работе.

Создание таких высокотехнологичных нотариальных сервисов стало возможным благодаря созданной ФНП в 2014 году Единой информационной системе. Все цифровые инициативы нотариата разрабатываются и реализуются исключительно за счет собственных средств нотариусов, без дотаций из государственного или муниципальных бюджетов. Это один из важных принципов латинского нотариата: он выполняет свою миссию от лица государства, гарантирует стабильность гражданского оборота, но при этом остается самостоятельным и независимым.

Как отметили эксперты на форуме в Буэнос-Айресе, Единая информационная система нотариата не только упростила и ускорила получение нотариальных услуг гражданами, но и помогла усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации - хранение нотариальных сведений в цифровом формате гарантирует их достоверность и конфиденциальность.

Например, реестр завещаний помогает нотариусу мгновенно находить всю актуальную информацию о завещаниях, вне зависимости от того, в каком городе, у какого нотариуса и когда те составлялись. В реестре на сегодняшний день уже более чем 2,1 миллиона завещаний.

Благодаря данному реестру возможность мошенничества с поддельными завещаниями сведена к абсолютному минимуму. Даже если нотариусу принесут фальшивый документ, он легким движением компьютерной мыши разоблачит обман. Также и гражданин может быть уверен, где бы он ни оформил завещание, его последняя воля не затеряется.

При этом само завещание в электронном реестре прочитать нельзя. Оно станет известно после того, как откроется наследственное дело.

Напомним также, в будущем году появятся новые виды завещаний. Супруги смогут составлять совместные завещания. Процесс оформления совместного завещания будет фиксироваться на видеозапись. Это потом снимет многие вопросы.