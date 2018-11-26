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26.11.2018 18:56
Рубрика: Власть

Где зарыто наследство

Нотариусы запустили электронную систему поиска наследственных дел
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск №7729 (266)
Новый сервис нотариата позволяет практически мгновенно узнать в электронном режиме, куда обратиться за наследством.
В реестре Единой информационной системы нотариата сейчас числится 2,6 миллиона наследственных дел. Фото: Никита Митюнин В реестре Единой информационной системы нотариата сейчас числится 2,6 миллиона наследственных дел. Фото: Никита Митюнин
В реестре Единой информационной системы нотариата сейчас числится 2,6 миллиона наследственных дел. Фото: Никита Митюнин

Как сообщили "РГ" в Федеральной нотариальной палате, недавно начал действовать очередной публичный сервис нотариата: реестра наследственных дел. За короткий срок системой воспользовались уже 326,5 тысячи человек. Электронный реестр позволяет оперативно найти информацию о наследственных делах и, прежде всего, фамилию и адрес нотариуса, к которому обращаться.

На сегодняшний день в реестре наследственных дел Единой информационной системы нотариата 2,6 миллиона документов.

"Запуск сервиса заметно облегчил жизнь потенциальных наследников, - объясняют в Федеральной нотариальной палате . - Если раньше для того, чтобы найти нотариуса, занимающегося делом конкретного наследодателя, наследникам требовалось обзванивать или обходить нотариальные конторы, то теперь, чтобы понять, к какому именно специалисту следует обратиться, достаточно потратить пару минут на поиск информации в разделе "поиск наследственного дела" на портале ФНП notariat.ru".

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Новая система была презентована российским нотариатом на недавнем форуме Международного союза нотариата, который прошел в Буэнос-Айресе. Иностранные эксперты высоко оценили наработки российского нотариата.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что "публичные онлайн-сервисы нотариата очень позитивно воспринимаются обществом".

По его словам, онлайн-сервис востребован не только гражданами, но и сотрудниками судебных органов, кредитных организаций, использующих сведения о наследодателях в повседневной работе.

Создание таких высокотехнологичных нотариальных сервисов стало возможным благодаря созданной ФНП в 2014 году Единой информационной системе. Все цифровые инициативы нотариата разрабатываются и реализуются исключительно за счет собственных средств нотариусов, без дотаций из государственного или муниципальных бюджетов. Это один из важных принципов латинского нотариата: он выполняет свою миссию от лица государства, гарантирует стабильность гражданского оборота, но при этом остается самостоятельным и независимым.

Как отметили эксперты на форуме в Буэнос-Айресе, Единая информационная система нотариата не только упростила и ускорила получение нотариальных услуг гражданами, но и помогла усилить защиту юридически значимых сведений от утери и фальсификации - хранение нотариальных сведений в цифровом формате гарантирует их достоверность и конфиденциальность.

Например, реестр завещаний помогает нотариусу мгновенно находить всю актуальную информацию о завещаниях, вне зависимости от того, в каком городе, у какого нотариуса и когда те составлялись. В реестре на сегодняшний день уже более чем 2,1 миллиона завещаний.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Благодаря данному реестру возможность мошенничества с поддельными завещаниями сведена к абсолютному минимуму. Даже если нотариусу принесут фальшивый документ, он легким движением компьютерной мыши разоблачит обман. Также и гражданин может быть уверен, где бы он ни оформил завещание, его последняя воля не затеряется.

При этом само завещание в электронном реестре прочитать нельзя. Оно станет известно после того, как откроется наследственное дело.

Напомним также, в будущем году появятся новые виды завещаний. Супруги смогут составлять совместные завещания. Процесс оформления совместного завещания будет фиксироваться на видеозапись. Это потом снимет многие вопросы.

Власть Право Гражданское право Наследственное право Программа "Электронная Россия"
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