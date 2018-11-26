Российский боец смешанных единоборств, чемпион мира UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов официально представил свою автобиографию под названием "Khabib Time".

Однако выход такой книги вовсе не означает, что Хабиб подумывает о завершении карьеры. "Надо уходить вовремя, потому что придут более голодные и молодые бойцы, - заявил Нурмагомедов на пресс-конференции. - Но пока я нахожусь на ходу. Я защитил титул в бою с Конором Макгрегором".

Чемпион UFC также отметил, что следующий поединок хотел бы провести против американского боксера Флойда Мейвезера, на счету которого 50 побед на профессиональном ринге .

- Встреча с Мейвезером будет интересна и в плане наследия, и конкуренции, и в денежном отношении, - подчеркнул Хабиб. - Зрителям нравится смотреть, когда чемпион падает. А мы с Флойдом непобежденные бойцы.

Россиянин в турнирах по ММА провел 27 боев и во всех одержал победы.