Песков: О дате переговоров Путина и Трампа будет сообщено позднее

План двусторонних контактов президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки" в Аргентине, в том числе с американским президентом Дональдом Трампом, в целом составлен. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о конкретной дате переговоров.

"Она (встреча президентов) будет в ходе "двадцатки", когда именно и время - мы вам сообщим", - сказал Песков.

По словам представителя Кремля, в настоящее время "прорабатывается все, уже план составлен основной".

Саммит G20 в Буэнос-Айресе пройдет 29 ноября - 1 декабря.