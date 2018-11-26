Пять фильмов Бернардо Бертолуччи

Итальянский режиссер и драматург Бернардо Бертолуччи скончался в возрасте 78 лет. Увлекавшийся коммунизмом и фрейдизмом режиссер тонко переплетал социальное и интимное в своих картинах, открывая кинематографу новый взгляд на жанр психологической драмы.

"РГ" вспоминает самые громкие картины Бертолуччи.

Конформист, 1970 год

Фильм, снятый по одноименному роману Альберто Моравиа, принес 29-летнему режиссеру мировую известность. Провокационная картина, построенная как сложносочиненная череда воспоминаний героя Марчелло Клеричи (Жан-Луи Трентиньян), содержащая не только размышления о сущности и истоках фашизма, но и попытки раскрыть не менее острые темы на примере окружающих Клеричи людей: матери-морфинистки и нимфоманки, отца с психическими отклонениями или водителя-педофила. Однако и это еще не все загадки триумфального "Конформиста". В советском прокате фильм полностью перемонтировали, сделали черно-белым и сократили на 25 минут.

Последнее танго в Париже, 1972

Вызывающая картина Бертолуччи с Марлоном Брандо и Марией Шнайдер в главных ролях, была запрещена к показу в Италии, Португалии, Сингапуре, Новой Зеландии и Южной Корее. Режиссер создал романтическую версию современной трагедии любви и историю о крахе надежд, обнажив самые ранимые места человеческой души на экране. Режиссерская версия фильма имела хронометраж около 4 часов, но для формата кинотеатра его пришлось сократить до 129 минут.

Последний император, 1987 год

Фильм, основанный на биографии последнего императора Китая Пу И, получил 9 "Оскаров", 4 "Золотых глобуса", премия "Сезар" и другие престижные награды. Сценарий написал сам Бертолуччи на основе мемуаров английского преподавателя, советника императора Реджиналда Джонстона. Бертолуччи собрал воспоминания Пу И, начиная с беззаботного детства в Запретном городе, заканчивая взятием последнего императора в плен советскими войсками.

Маленький Будда, 1993 год

По сюжету буддийские монахи отправляются на поиски реинкарнации учителя Ламы Дордже. Трем детям, возможным перевоплощениям этого учителя, нужно пройти через испытания, чтобы выяснить, кто является истинной реинкарнацией Будды. Роли некоторых лам в фильме исполняют известные деятели современного буддизма, в частности, Хьенце Норбу. Они же выступили консультантами режиссера относительно затрагиваемых в картине аспектов буддийской жизни. Поначалу холодно принятый критиками фильм вскоре превратился в культовый.

Мечтатели, 2003 год

Бертолуччи создал своеобразный реквием по 60-м годам, в то время как революционные настроения захватили большую часть Европы. Ева Грин (это, кстати, был ее дебют на экране), Луи Гаррель и Майкл Питт - трое студентов, которые создают свой удивительный, полный эротики, любви друг к другу и к кинематографу мир, когда за окном бушуют студенческие волнения. В картине содержится множество отсылок к шедеврам мирового кинематографа: дань уважения Бертолуччи мастерам кино. Например, уловимы мотивы лент Годара "Посторонние" и "На последнем дыхании"; сцены из фильма Тода Браунинга "Уродцы"; драмы Брессона "Мушетт" или ленты "Дамы Булонского леса". Упоминается также картина "Огни большого города" Чарли Чаплина и многие другие фильмы.