Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

На заседании совета национальной безопасности и обороны Украины в ночь на понедельник президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения на территории страны на 60 суток. Теперь это решение должна утвердить Верховная рада.

По словам Порошенко, это не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, "Украина будет проводить действия по обороне своей территории". Кроме того, не предполагается ограничение прав и свобод граждан, и не предусмотрена немедленная мобилизация.

Порошенко, чье выступление транслировали украинские каналы, также отметил, что введение военного положения "не значит изменения положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках". Он также заявил, что Киев будет придерживаться минских соглашений, пишет РИА Новости.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины начали массированный обстрел жилых районов Донецкой народной республики. Это произошло в воскресенье незадолго до 23:00 по московскому времени. Огонь ведется из различных видов вооружений, включая артиллерийские.