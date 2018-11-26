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26.11.2018 03:17
Рубрика: В мире

Порошенко поддержал введение военного положения на Украине

Фото: AP Photo/Mykhailo Markiv Фото: AP Photo/Mykhailo Markiv
Фото: AP Photo/Mykhailo Markiv

На заседании совета национальной безопасности и обороны Украины в ночь на понедельник президент Петр Порошенко поддержал введение военного положения на территории страны на 60 суток. Теперь это решение должна утвердить Верховная рада.

Фото: Владимир Песня/ РИА Новости
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По словам Порошенко, это не значит, что Киев будет проводить наступательные операции, "Украина будет проводить действия по обороне своей территории". Кроме того, не предполагается ограничение прав и свобод граждан, и не предусмотрена немедленная мобилизация.

Порошенко, чье выступление транслировали украинские каналы, также отметил, что введение военного положения "не значит изменения положения на линии столкновения в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и других участках". Он также заявил, что Киев будет придерживаться минских соглашений, пишет РИА Новости.

Ранее подразделения Вооруженных сил Украины начали массированный обстрел жилых районов Донецкой народной республики. Это произошло в воскресенье незадолго до 23:00 по московскому времени. Огонь ведется из различных видов вооружений, включая артиллерийские.

В мире экс-СССР Украина
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