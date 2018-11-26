Премьер Британии начала войну за "постразводную" сделку с ЕС

Британский премьер Тереза Мэй готовится к битве за свое видение Brexit и за то, чтобы остаться на своем посту. Она начала широкомасштабную кампанию, в ходе которой ей предстоит убедить парламентариев, что у них нет выхода: они должны утвердить соглашение с Евросоюзом. И добиться этого она должна до 12 декабря - именно на этот день, по данным издания The Daily Telegraph, назначено голосование в палате общин.

После того как в воскресенье на внеочередном саммите глав государств и правительств ЕС было утверждено "постразводное" соглашение Лондона и Брюсселя, для Терезы Мэй началось самое трудное: уговорить собственных парламентариев проголосовать "за". Результат голосования не возьмется предсказать никто. По информации The Guardian, против собираются голосовать не только главные конкуренты консерваторов - лейбористы, но и Шотландская национальная партия, и даже Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, без которой у консерваторов нет большинства в парламенте. Более того, более 90 однопартийцев Терезы Мэй - консерваторов - готовы лишить ее своей поддержки.

4 процента - такой, по подсчетам британского Национального института экономических и социальных исследований, будет разница между ВВП Великобритании в течение десяти лет после выхода из ЕС по плану Терезы Мэй и невыходу страны из союза

Напомним, что многие в Британии, в том числе в среде консерваторов, считают, что в соглашении, которое призвано урегулировать главные проблемы в отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit, слишком много уступок Евросоюзу. Так, во время переходного периода до 31 декабря 2020 года Великобритания не сможет участвовать в разработке европейских законов, но будет обязана им подчиняться. Из-за невозможности решить вопрос о границе на ирландском острове, страна останется в таможенном союзе до тех пор, пока решение не будет найдено, а это может длиться долгие годы. Мэй от лица Британии расписалась в выполнении финансовых обязательств по отношению к Евросоюзу на сумму около 39 миллиардов фунтов. Это только несколько пунктов, которые премьеру предстоит "продать" парламенту.

В стране будет развернута гигантская медиакампания в поддержку сделки с ЕС. Мэй уже вызвала на теледуэль своего главного оппонента - лидера лейбористов Джереми Корбина

Как сообщают британские СМИ, в ближайшее время в стране будет развернута гигантская медиакампания в поддержку сделки. Так, сегодня Тереза Мэй вызвала на теледуэль своего главного оппонента - лидера Лейбористской партии Джереми Корбина. Но если и это не поможет и сделка "провалится" в парламенте, пространство для маневра у главы кабинета министров невелико. Ей останется подать в отставку, либо объявить еще одни внеочередные парламентские выборы, либо согласиться на второй референдум по Brexit, либо допустить выход Великобритании из Евросоюза без соглашения.

Правда, сразу после голосования в парламенте пройдет саммит Евросоюза, и в случае провала премьер могла бы попытаться добиться пересмотра соглашения в Брюсселе, но она отказалась от этого, объявив, что все, что можно было достичь, уже содержится в этом, на сегодняшний день обреченном на провал документе. А дальше будет только хуже.