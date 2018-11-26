Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем

Образцом профессионального мастерства назвал президент работу диктора телевидения и радио Анны Шатиловой.

Народной артистке РСФСР исполнилось 80 лет.

"Вас - легенду отечественного телевидения - знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию", - подчеркнул в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

Шатилова вела программы "Новости" и "Время", "Голубой огонек", часто работала вместе с другим легендарным диктором Игорем Кирилловым.