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26.11.2018 11:31
Рубрика: Власть

Путин поздравил диктора Шатилову с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Образцом профессионального мастерства назвал президент работу диктора телевидения и радио Анны Шатиловой.

Народной артистке РСФСР исполнилось 80 лет.

Фото: предоставлено НТВ
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"Вас - легенду отечественного телевидения - знают и любят многие поколения граждан нашей страны. Ваше удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю и сегодня служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию", - подчеркнул в поздравительной телеграмме Владимир Путин.

Шатилова вела программы "Новости" и "Время", "Голубой огонек", часто работала вместе с другим легендарным диктором Игорем Кирилловым.

Власть Работа власти Внутренняя политика Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Президент
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