27 ноября 1918 г. в Киеве произошли два события.

Было объявлено о создании Украинской академии наук. Родился Борис Патон.

В 1962 г. он стал президентом АН Украины, остается им по сей день. Соответственно, 27 ноября отмечают два столетия: Академии и ее Президента.

Не нужно быть мистиком, чтоб поразиться такому! Для скептиков задачка - рассчитать вероятность "случайного совпадения" двух событий: чтобы 100-летие Президента день в день совпало с 100-летием "его Академии"!

Б.Е. Патон - чемпион еще во многих номинациях.

Так, он самый старый по возрасту и по академическому стажу (избран академиком АН СССР в том же 1962 г.) член РАН. Тоже фантастический "дуплет" - кажется, последний пример такого совпадения дал в 1930-е гг. президент АН СССР А.П. Карпинский. Правда, Карпинский был академиком в течение 50 лет, Патон - уже более 56 лет. Вероятно, 56 лет академического стажа - тоже рекорд за всю почти 300-летнюю историю Российской академии. Да и едва ли во всех академиях мира за всю историю наберется хоть десяток таких примеров.

Думаю, не ошибусь, предположив, что за время существования всех академий наук мира Патон - единственный, кто был бы президентом в 100 лет и кто руководил бы академией 56 лет подряд. Да и едва ли во всем мире много организаций, будь то фирма, университет, театр и т.д., которые кто-то возглавлял бы 56 лет, до своего 100-летия. Британская королева правит дольше - но ей "всего" 92 года.

Не берусь "оценивать": 100-летний президент - "хорошо" это или "плохо", просто хотелось бы, чтобы читатель, не утративший окончательно способность изумляться, испытал это чувство.

Вероятно, 56 лет академического стажа - тоже рекорд за всю почти 300-летнюю историю Российской академии

Спускаясь с небес нумерологии на социальную землю, можно сказать, что судьба Б.Е. Патона и удивительна, и характерна.

Б.Е. Патон - из русской дворянской семьи немецкого происхождения. Среди его прямых предков - два генерала от инфантерии (современный чин - генерал армии) Императорской армии. Патоны были богатыми помещиками, близкими ко двору (его дед - российский консул в Ницце). Но после революции они не только не подвергались репрессиям, но, напротив, еще выше поднялись по социальной лестнице. Его отец - академик Украинской АН Евгений Оскарович Патон стал Героем Социалистического Труда в 1943 г., когда на весь СССР это звание имели несколько десятков человек, его золотая медаль "Серп и молот" имела № 53. Е.О. создал Институт электросварки, который носит его имя и которым после его смерти, с 1953 по сей день, 65 лет подряд руководит Б.Е. Патон.

Еще выше по иерархической лестнице в СССР поднялся Б.Е. - член ЦК КПСС, депутат ВС СССР, дважды Герой Соцтруда, лауреат Ленинской премии и прочая и прочая (кстати, он Герой Украины и кавалер российского ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени!). Вспоминается другая богатая и знатная дворянская семья, поднявшаяся до самых вершин советского общества - Михалковы. Но это не уникальные случаи. Например, в 1970-е, когда Патон был членом Президиума АН СССР, кроме него в этот президиум входили и другие люди, с похожей биографией. Президент АН СССР М. Келдыш - дворянин, сын профессора, внук действительного статского советника. Вице-президент В. Котельников - из дворянской семьи, сын и внук профессоров. Члены Президиума: П. Капица - дворянин, сын генерала, Н. Семенов - дворянин, Н. Мусхелишвили (президент АН Грузии) - дворянин, сын генерала, академик-секретарь отделения математики Н. Боголюбов - сын протоиерея, академик-секретарь отделения физики Л. Арцимович - дворянин и т.д. Конечно, АН СССР не была "дворянским гнездом" - многие ученые имели вполне рабоче-крестьянское происхождение (среди них - нобелевские лауреаты Басов, Прохоров, Черенков, Алферов), но, как видно, хоть дворян в СССР преследовали, слухи о "тотальном подавлении" (того круче - "истреблении"!) "отрицательной селекции" несколько преувеличены…

Б. Патон, конечно, не мог бы занимать такие посты, если бы не был абсолютно лоялен любой власти - в Москве (во времена СССР) и в Киеве, от Шелеста-Щербицкого до Януковича-Порошенко. Лучшая пора Патона, физическая и интеллектуальная зрелость - конечно, 1960-70-е годы. Это же - лучшая пора украинской науки, неотторжимой части Советской Науки, "когда НИИ были большими".

Наука на Украине была неотделима от науки СССР, в этих сообщающихся сосудах Москва задавала УРОВЕНЬ

Много было тогда уродств. Научная бюрократия (правда, сейчас ее-то как раз не меньше!). Государственный антисемитизм, традиционно особо грубый на Украине. Идеологическая цензура в гуманитарных науках (правда, сегодняшний "госпатриотизм" и просто элементарная неграмотность - многим ли лучше?). Но в целом это было время, когда в СССР профессия "научный сотрудник" была такой же престижной, как сегодня - брокер, риелтор, пиарщик или секьюрити. Соответствующим был уровень науки тогда - и сейчас…

У Украины были свои проблемы. Талантливые люди, понятно, тянулись "в Москву, в Москву" - как сейчас рвутся в Европу или США. Разница в том, что тогда работала обратная связь, наука на Украине была неотделима от науки СССР, в этих сообщающихся сосудах Москва задавала УРОВЕНЬ. А сейчас - уехал так уехал…

По данным Укростата, в 1990 г. на Украине было 313 000 научных работников, а в 2013-м - 78 000 (более свежих данных не нашел). С тех пор процесс продолжается, например, с 2009 по 2018-й число научных сотрудников Украинской АН сократилось на 20%. Конечно, нечто похожее происходит в других странах СНГ, в России - но все же не в такой степени.

В Киеве торжественно празднуют 100-летие Академии и ее Президента. Поистине - есть что праздновать! Да, тут есть и оборотная сторона - такова жизнь. Тем более такая долгая.