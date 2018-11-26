Рапота: Союзные программы - одна из основ взаимодействия России и Беларуси

Государственный секретарь Союзного государства принял участие в совместном заседании Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации России, Российско-белорусского экспертного клуба и Института Европы РАН.

В Москве состоялось совместное заседание Интеграционного клуба при Председателе Совета Федерации России, Российско-белорусского экспертного клуба и Института Европы РАН. Основной темой встречи стали стратегии развития Союзного государства в контексте ЕАЭС. Во встрече принял участие Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, который обозначил ряд приоритетов в российско-белорусских отношениях. На первое место он поставил вопрос взаимодействия в энергетике, который особенно актуален в связи с грядущим вводом в строй Белорусской АЭС.

- Речь идет о возникновении некой избыточной электроэнергии в Республике Беларусь. Она не станет избыточной, если мы будем четко представлять себе, как и где мы ее будем использовать и как это будет служить делу развития экономик обоих государств. Эта тема достаточно серьезная, ей занимаются эксперты, никакой излишней тревоги по этому поводу нет, - сказал Григорий Рапота.

Говоря о гуманитарной сфере, Григорий Рапота упомянул об акценте на молодежь, который делается в Союзном государстве в последние годы. Этот вопрос Госсекретарь назвал крайне важным, напомнив, что в Союзном государстве сложился целый ряд форм взаимодействия с молодым поколением. Особенно важным Григорий Рапота назвал привлечение молодых ученых-международников.

Также Григорий Рапота затронул тему пересечения границы между Россией и Беларусью гражданами третьих стран. Он подчеркнул, что у двух государств есть намерение подписать соответствующее соглашение до конца этого года. Другим актуальным вопросом является военная доктрина Союзного государства. По мнению Госсекретаря, этот вопрос наиболее четко отработан двумя государствами.

- Большой темой является создание единого экономического пространства. Сложнейший вопрос, и иногда мы сталкиваемся с национальным эгоизмом, причем, и с той, и с другой стороны. Не на политическом уровне, а на уровне экспертов, например. По большому счету, там очень многое сделано. И в сфере сельского хозяйства есть продвижение, очень много изменений произошло в законодательствах, и именно по инициативе органов Союзного государства. Речь о тех законах, которые создают барьеры и ограничения, - отметил Григорий Рапота.

Одной из ключевых тем союзного строительства Григорий Рапота назвал научно-техническое сотрудничество. По его мнению, Беларусь обладает высоким научным потенциалом с точки зрения развития конструкторских бюро.

- Мы находим очень высокие компетенции в областях машиностроения, станкостроения, авиации. Неслучайно по инициативе российского Минпрома было провозглашено создание инжинирингового Станкостроительного центра. Это признание того, что эта сфера имеет высокий потенциал для взаимодействия. И союзные программы, направленные на создание инновационного продукта, являются одной из основ нашего взаимодействия, - заключил Григорий Рапота.

Председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по международным делам Константин Косачев отметил еще несколько важных направлений российско-белорусской интеграции. Среди прочего, он отметил, что важно уделять внимание в равной степени развитию двусторонних отношений, ходу союзного строительства и отношениям Союзного государства с другими интеграционными структурами.

- Отношения между нашими странами - образцовые, - считает Константин Косачев. - У нас есть проблемы, но не надо стесняться говорить вслух, что эти отношения беспрецедентны. У России ни с одной другой страной мира нет столь глубоких и развитых отношений, как с Беларусью. Думаю, белорусская сторона может сказать то же самое. Это колоссальный потенциал и огромная работа.

Он также заметил, что рано или поздно может встать вопрос об адаптации Договора о создании Союзного государства к нынешним условиям и требованиям сегодняшнего дня. Говоря о взаимодействии с другими интеграционными объединениями, Константин Косачев заявил, что ЕАЭС не является конкурирующим проектом для Союзного государства. Вместе с тем, отдельные вопросы в законодательстве ЕАЭС прописаны лучше, чем в Союзном государстве. Это касается, например, вопроса защиты прав потребителей, создания объединенной энергетической системы, введения единой денежной единицы, антимонопольного законодательства. И Союзному государству в ряде вопросов придется учитывать сложившиеся реалии ЕАЭС.

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности Сергей Рахманов перечислил ряд белорусских технологий, которые используются во всем мире и отвоевывают рынки у именитых конкурентов. Наиболее серьезные результаты показывает БелАЗ, продукция которого занимает 30% мирового профильного рынка: иностранным партнерам компании нравится, что завод использует для производства машин электромоторы. Потому неудивительно, что популярностью пользуются и знаменитые белорусские электробусы, в создании которых весомую роль играют нанотехнологии. Многие разработки ведутся и совместными усилиями с Россией, в том числе - в рамках союзных программ.

- Мы продолжаем идти по пути производства продукции с низкой добавленной стоимостью. Надо уходить от практики, при которой наши продукты поставляются за рубеж, там из них делают более дорогие продукты и нам же продают по цене в 6-8 раз выше. Нам нужно идти другим путем и производить их самостоятельно, - уверен Сергей Рахманов.

С ним согласился ректор СПбГЭУ Игорь Максимцев, который назвал приоритетом евразийской и союзной интеграции не только создание продуктов с низкой добавленной стоимостью, но и развитие единой цифровой среды и торговых отношений с третьими странами. По его словам, тот же ЕАЭС добился больших успехов в деле интеграционного сближения за весьма короткие сроки.

- Развитие торговли, поддержка несырьевого сектора, масштабные совместные инвестиционные проекты - инновационные и инфраструктурные - они обладают мощной энергией объединения потенциалов России и Беларуси. Тем более что многие российские и белорусские финансовые институты готовы инвестировать в развитие интеграционного потенциала, - сообщил Игорь Максимцев.

Директор института экономики РАН Руслан Гринберг отдельно отметил, что модернизация, о которой говорили многие участники встречи, должна быть согласованной. В частности, существует потребность в общей инвентаризации научно-технического потенциала.

- Это поможет понять, как в приоритетном порядке определить те виды производства, которые Россия и Беларусь могут совместными усилиями построить и довести до продаж. И это очень прагматичные вещи: совместное производство и совместные продажи. Нам надо выявить конкретные направления, на которые не жалко потратить деньги.

Тот же вопрос стоит и перед теми, кто занимается законодательством двух стран. Об этом рассказала начальник отдела второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Мария Зоц. По ее словам, Постоянный Комитет Союзного государства и Парламентское Собрание ведут активную работу в этом направлении. Среди прочего, изучается вопрос о том, как коррелируются компетенции Союзного государства и ЕАЭС, например, в вопросе доступа на рынки двух стран.

- Есть проблема с прохождением российско-белорусской границы гражданами третьих стран, но это нас подтолкнуло к разработке межправсоглашения о выдаче единых виз гражданам третьих стран. Сейчас мы на финальной стадии согласования этого документа. Это соглашение - первый шаг к созданию единой союзной визы. Это пока далекая перспектива, но вопрос этот рано или поздно встанет, - резюмировала Мария Зоц.

Источник: Постоянный комитет Союзного государства