Более 22 тысяч москвичек прошли бесплатную маммографию. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы, отметив, что таковы результаты пилотного проекта "Скрининг рака молочной железы".

- Промежуточные результаты уже показывают высокую эффективность проекта: почти 2,5 тысячи женщин были направлены на дополнительное обследование. Из них более чем у 100 пациенток выявлен рак молочной железы, при этом почти у 60 женщин - на ранней стадии, когда вероятность излечения составляет 98 процентов. Пилотный проект продлится до 15 марта 2019 года, по его результатам будет приниматься решение о внедрении программы ранней диагностики бессимптомного рака молочной железы во всех диагностических центрах и поликлиниках города, - отметил руководитель департамента здравоохранения столицы Алексей Хрипун.

Напомним, проект стартовал в марте этого года. Цель его - раннее выявление бессимптомного рака молочной железы у женщин группы риска. Обследоваться могут все женщины от 50 до 69 лет, не проходившие маммографию в течение двух лет, без симптомов заболевания молочных желез - поражения кожных покровов и пальпируемых новообразований, а также при отсутствии онкологических заболеваний в анамнезе.

Это очень важно, подчеркивают медики, выявить рак молочной железы на ранней стадии, когда заболевание еще себя никак не проявило. Скрининговое обследование снижает до минимума возможность ошибки: маммограммы проходят двойную расшифровку, то есть заключения дают два врача независимо друг от друга. "Количество женщин, у которых мы выявляем рак на нулевой и первой стадии увеличилось с 28% до 60% от общего количества всех пациенток с диагностированным онкологическим заболеванием молочной железы", - сказал Сергей Морозов, главный внештатный специалист по лучевой диагностике департамента здравоохранения Москвы. По его словам, не менее важно то, что по результатам пилотного проекта будет разработана эффективная система маршрутизации пациенток, которые нуждаются в более глубоком обследовании и дальнейшем лечении.

Проект "Скрининг рака молочной железы" разработан Департаментом здравоохранения Москвы совместно с Научно-практическим центром медицинской радиологии и Московским клиническим научным центром имени А.С. Логинова. Все специалисты по лучевой диагностике, маммологии и онкологии прошли специальную подготовку и обучение перед запуском проекта. Результаты обследования каждого пациента вносятся в общую городскую базу единого радиологического информационного сервиса и доступны врачам городских поликлиник.

Участие в пилотном проекта принимают 8 городских медучреждений: диагностический клинический центр № 1, городская поликлиника № 22, консультативно-диагностическая поликлиника № 121, городская поликлиника № 8, клинико-диагностический центр № 4, диагностический центр № 3, городская поликлиника № 109, городская поликлиника № 36. Адреса их и телефоны для записи размещены на портале скрининграка.рф. Если пациентка не прикреплена ни к одному из этих медучреждений, она может пройти маммографию в рамках программы диспансеризации по месту жительства.