Что смотреть на фестивале NET: 7 спектаклей нового европейского театра

В Москве с 30 ноября по 20 декабря пройдет двадцатый юбилейный фестиваль "NET: Новый Европейский Театр". Его главная цель - продвижение современного искусства среди российской публики. В программе - израильский кукольный спектакль из тысячи фунтов соли, многолюдный разношерстный хор, и еще много интересного.

"Белый кролик красный кролик"

7-9, 13-16 декабря, КАРО "Октябрь"

Спектакль без режиссера, репетиций и декораций по пьесе иранского драматурга Нассима Сулейманпура "Белый кролик красный кролик". Нужно только прийти в назначенный час в назначенное место, остальное будет понятно без дополнительных инструкций. В "Белом кролике…" публика находится почти в равных условиях с исполнителем. Главное правило игры: актер не должен прочесть текст до спектакля. Никаких репетиций, никаких прогонов, никакой режиссуры. В мировых версиях проекта в разное время принимали участие Вупи Голдберг, Стивен Фрай, Джон Херт, Макл Шеннон и многие другие известные личности.

"Мы берем это на себя"

10, 11 декабря, Театр наций

В Москву едет новый спектакль режиссера Кристофа Марталера. На сцене будет создана вымышленная реальность, где все мировое зло, связанное с финансами, окажется в так называемом "Bad State" ("плохом государстве") - пространстве, в котором степенные леди и джентльмены занимаются загадочной ерундой, периодически отвлекаясь на исполнение песен. Марталер - гений авангардного театра, обожающий высмеивать европейского обывателя и его ценности. И все его спектакли без исключения надо смотреть.

"Гимн любви" фонда "Chor Kobiet"

12 декабря, 19:00, Театр наций

"Монструозный национальный песенник" - так свой спектакль называет режиссер Марта Горницка. На сцене - многолюдный разношерстный хор, исполняющий гимн за гимном. Тексты - саркастичные коллажи, рассказывающие о самых насущных проблемах современного европейского общества. Увидеть, услышать и почувствовать себя единым целым с хором исполнителей разных возрастов, профессий и социального происхождения, чья энергетическая мощь и жизнеутверждающие интонации разрушат картину перевернутого мира, полного жестокости и боли.

"Соль земли"

5, 6 декабря, Театр наций

Камерное шоу израильского режиссера Цви Саара про расстояния, которые люди готовы преодолевать в борьбе за свою свободу. Легендарный спектакль, где куклы, в реальном времени транслирующие изображение видеокамеры, и тысяча фунтов соли рисуют портрет, в котором безликий и безымянный герой бежит прочь от войны к своему последнему прибежищу. Пойти стоит ради любопытного зрительского опыта. Шоу создается (и разрушается) на ваших глазах.

"Ведьмы: Эфир"

20 декабря, Электротеатр Станиславский

Грандиозный и очень эффектный спектакль про науку. Две актрисы предстанут в образе двух великих ученых: Альберта Эйнштейна и Николы Тесла. Актрисы Яна Фабра, Ивана Йозич и Мария Дафнерос играют так, что сексуальным делают все, к чему прикасаются и о чем рассказывают, в том числе и науку. Обещаны также сумасшедшие декорации и реквизит: золотая краска, "мозги", уголь и черные воздушные шары.

"Маркософония"

3 декабря, Электротеатр Станиславский

Музыкальный перформанс Алексея Коханова и Александра Белоусова на текст "Капитала" Маркса "Маркософония". Он интересен своими вокальными техниками. Слияние вокала со звуковыми шумами обрабатывается в живом режиме и придает происходящему особое напряжение и объем.

"Суд над Джоном Демьянюком. Холокост-кабаре"

4 декабря, Театр "Модерн"

В основе пьесы Джонатана Гарфинкеля "Суд над Джоном Демьянюком. Холокост кабаре" реальный судебный процесс над гражданином США украинского происхождения Иваном Демьянюком. Создатели спектакля за два часа пересматривают заново буквально весь XX век с его катастрофами, трагедиями, нравственными парадоксами, пределом и беспределом, на которые только способен человек.