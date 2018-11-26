Канатная дорога в Москве первый месяц будет работать бесплатно

Канатная дорога, которая завтра начнет работать на Воробьевых горах, в первый месяц будет работать бесплатно. Об этом на своем сайте сообщил мэр города Сергей Собянин.

Как и на официальном открытии, прошедшем сегодня, градоначальник подчеркнул, что в Москве появился новый вид транспорта. Кроме того, канатные дороги привлекают туристов, а фуникулер на Воробьевых горах будет служить еще и горнолыжникам в качестве подъемника.

Специально для них будут установлены десять открытых кресельных кабин, сообщает портал mos.ru. Они станут курсировать по малому кругу от смотровой площадки до Воробьевской набережной. Трамплин, который здесь был раньше, планируют восстановить в 2019 году.

Напомним, что в столице в свое время вводили бесплатный проезд в течение месяца на МЦК и электробусах, чтобы москвичи смогли распробовать и привыкнуть к новым видам транспорта.

Интересно, что сами москвичи, в основном, видят в канатной дороге аттракцион - 80 процентов читателей одного из популярных транспортных пабликов ответили именно так. Пятнадцать процентов считают его транспортом, но недешевым - напомним, стоимость проезда составит 400 рублей в одну сторону в будний день.