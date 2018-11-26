Более чем в два раза планируется расширить в столице парк социального такси. В 2019 году таких автомобилей в городе будет уже 100. Кроме того, соцтакси в скором времени дадут право передвигаться по полосам для общественного транспорта, а летом для заказа машин запустят электронное приложение.

Пользоваться социальным такси в Москве могут инвалиды, ветераны и члены многодетных семей, проживающих в малоэтажном жилищном фонде, чтобы добраться до больницы, работы, дачи, места учебы или отдыха. Это обходится им вдвое-втрое дешевле, чем обычное такси. А главное, часть машин оснащена поручнями и пандусами, без которых не могут обойтись маломобильные граждане. "В пределах Москвы стоимость такой услуги составляет 210 рублей в час, а по области - 420 рублей", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", который курирует этот вид перевозок.

Заказывать социальное такси нужно заранее - не раньше, чем за две недели, и не позже, чем за сутки до планируемой поездки. Правда, если позвонить за два часа, машину тоже могут отправить, но только при условии, если есть свободная. Но шанс получить ее в этом случае все-таки мал, так как в день выполняется около 320 заказов, а это приходится порядка 8 выездов на одну машину. Сейчас по социальным заявкам москвичей обслуживают 40 автомобилей, но уже в декабре их будет 75, а в следующем году - 100.

Главная сложность в настоящее время - отсутствие у социального такси права выезда на выделенные полосы. В результате в пробках теряются драгоценные часы.

Дело в том, что у этой службы, хотя она и называется такси, официально такого статуса нет, а значит, нет и желтых номеров, дающих право пользоваться "выделенкой". Но уже в начале следующего года проблему обещают решить. Автомобили зарегистрируют, и они пройдут брендирование - у них появится единая раскраска и логотип. "Будет видно, что едет социальное такси, которое будет передвигаться и по выделенным полосам. Это должно произойти в первом квартале 2019 года", - сообщил на выездном заседании комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым отношениям заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.

Заказать соцтакси можно по электронной почте: zakaz.ssp@mosgortrans.ru или по телефону: +7 (495) 276-03-33

Кроме того, предлагается сократить срок подачи заявки до трех дней. Когда заказ поступает за две недели, некоторые люди успевают забыть, что вообще планировали поездку. "В итоге часть машин ездят впустую", - отметил Максим Коновалов.

Заказывать социальное такси тоже станет проще - для этого разрабатывается специальное приложение, с помощью которого можно не только вызвать водителя, но и наблюдать за его движением в режиме онлайн. Сервис планируется запустить в июле будущего года. А пока обратиться в службу можно по почте (zakaz.ssp@mosgortrans.ru) или по телефону (+7 (495) 276-03-33).

Тем, кто собирается воспользоваться сервисом впервые, необходимо зарегистрироваться во Всероссийском обществе инвалидов. С собой нужно взять паспорт, социальную карту и документы, подтверждающие принадлежность к льготной социальной категории.

Кстати, по правилам, вместе с заявителем на социальное такси может отправиться сопровождающий. Важно также помнить, что стоимость платной парковки в случае временной остановки в городе и проезд по платным дорогам граждане оплачивают сами - эта сумма добавится к заказу.

Социальное такси может довезти до дачи или санатория, но только если пункт назначения находится не далее 250 км от Москвы.