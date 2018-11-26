Пользоваться социальным такси в Москве могут инвалиды, ветераны и члены многодетных семей, проживающих в малоэтажном жилищном фонде, чтобы добраться до больницы, работы, дачи, места учебы или отдыха. Это обходится им вдвое-втрое дешевле, чем обычное такси. А главное, часть машин оснащена поручнями и пандусами, без которых не могут обойтись маломобильные граждане. "В пределах Москвы стоимость такой услуги составляет 210 рублей в час, а по области - 420 рублей", - рассказали "РГ" в пресс-службе "Мосгортранса", который курирует этот вид перевозок.
Заказывать социальное такси нужно заранее - не раньше, чем за две недели, и не позже, чем за сутки до планируемой поездки. Правда, если позвонить за два часа, машину тоже могут отправить, но только при условии, если есть свободная. Но шанс получить ее в этом случае все-таки мал, так как в день выполняется около 320 заказов, а это приходится порядка 8 выездов на одну машину. Сейчас по социальным заявкам москвичей обслуживают 40 автомобилей, но уже в декабре их будет 75, а в следующем году - 100.
Главная сложность в настоящее время - отсутствие у социального такси права выезда на выделенные полосы. В результате в пробках теряются драгоценные часы.
Дело в том, что у этой службы, хотя она и называется такси, официально такого статуса нет, а значит, нет и желтых номеров, дающих право пользоваться "выделенкой". Но уже в начале следующего года проблему обещают решить. Автомобили зарегистрируют, и они пройдут брендирование - у них появится единая раскраска и логотип. "Будет видно, что едет социальное такси, которое будет передвигаться и по выделенным полосам. Это должно произойти в первом квартале 2019 года", - сообщил на выездном заседании комиссии Московской городской думы по социальной политике и трудовым отношениям заместитель генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максим Коновалов.
Кроме того, предлагается сократить срок подачи заявки до трех дней. Когда заказ поступает за две недели, некоторые люди успевают забыть, что вообще планировали поездку. "В итоге часть машин ездят впустую", - отметил Максим Коновалов.
Заказывать социальное такси тоже станет проще - для этого разрабатывается специальное приложение, с помощью которого можно не только вызвать водителя, но и наблюдать за его движением в режиме онлайн. Сервис планируется запустить в июле будущего года. А пока обратиться в службу можно по почте (zakaz.ssp@mosgortrans.ru) или по телефону (+7 (495) 276-03-33).
Тем, кто собирается воспользоваться сервисом впервые, необходимо зарегистрироваться во Всероссийском обществе инвалидов. С собой нужно взять паспорт, социальную карту и документы, подтверждающие принадлежность к льготной социальной категории.
Кстати, по правилам, вместе с заявителем на социальное такси может отправиться сопровождающий. Важно также помнить, что стоимость платной парковки в случае временной остановки в городе и проезд по платным дорогам граждане оплачивают сами - эта сумма добавится к заказу.
Социальное такси может довезти до дачи или санатория, но только если пункт назначения находится не далее 250 км от Москвы.