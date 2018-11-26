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26.11.2018 19:43
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент поручил создать в Москве инновационный кластер

Текст: Татьяна Замахина

Президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение столичных властей создать на территории Москвы инновационный кластер. Он подписал указ, который направлен на реализацию данной инициативы.

Разговор на эту тему у главы государства со столичным градоначальником Сергеем Собяниным состоялся в апреле этого года. Мэр вышел с инициативой о создании научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты города.

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
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Президент подписал указ на эту тему, в котором говорится, что создаваемый кластер послужит развитию инновационного потенциала столицы. Кроме того, он поможет создать условия для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны.

Документ предусматривает создание правительством Москвы фонда для обеспечения функционирования инновационного кластера. В ее состав глава государства рекомендовал включить представителей президента и правительства РФ, мэра Москвы, а также президента ФГБУ "РАН", ректора МГУ имени Ломоносова, глав "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса", "Роснано", президентов Курчатовского института и Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Правительству Москвы в трехмесячный срок рекомендовано определить порядок и условия участия в инновационном кластере, критерии и порядок отбора участников. Кроме того, власти города пропишут перечень мер поддержки и ключевые показатели эффективности деятельности участников.

Власть Работа власти Президент Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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