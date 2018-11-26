Президент поручил создать в Москве инновационный кластер

Президент РФ Владимир Путин откликнулся на предложение столичных властей создать на территории Москвы инновационный кластер. Он подписал указ, который направлен на реализацию данной инициативы.

Разговор на эту тему у главы государства со столичным градоначальником Сергеем Собяниным состоялся в апреле этого года. Мэр вышел с инициативой о создании научно-производственного кластера, который объединит IT-компании, бизнес-инкубаторы, технопарки, академические институты города.

Президент подписал указ на эту тему, в котором говорится, что создаваемый кластер послужит развитию инновационного потенциала столицы. Кроме того, он поможет создать условия для реализации приоритетных направлений научно-технологического развития страны.

Документ предусматривает создание правительством Москвы фонда для обеспечения функционирования инновационного кластера. В ее состав глава государства рекомендовал включить представителей президента и правительства РФ, мэра Москвы, а также президента ФГБУ "РАН", ректора МГУ имени Ломоносова, глав "Ростеха", "Росатома", "Роскосмоса", "Роснано", президентов Курчатовского института и Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

Правительству Москвы в трехмесячный срок рекомендовано определить порядок и условия участия в инновационном кластере, критерии и порядок отбора участников. Кроме того, власти города пропишут перечень мер поддержки и ключевые показатели эффективности деятельности участников.